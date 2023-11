Unieuro, le offerte BOMBA del Black Friday all'80%

Direttamente sul sito ufficiale di Unieuro sono arrivati degli sconti straordinari che faranno di certo piacere agli utenti. Questi potranno coinvolgere un gran numero di persone grazie alle categorie di merce che il colosso ha scelto di mettere in offerta. Proprio a questo link potrete trovare il volantino per intero con sconti che mai avreste pensato di scoprire oggi.

Oggi non si tratta solo di smartphone, computer ed elettronica di questo genere, ma anche di elettrodomestici. Si può notare infatti il prezzo di una lavatrice di Indesit a soli 243 €, con uno sconto di circa 150 €. Anche una padella addirittura, nella versione da 30 centimetri, è arrivata in sconto con un prezzo di soli 19 €.

Unieuro propone offerte straordinarie, ecco quali sono le più importanti del momento

A seguire ecco quello che interessa tanto i nostri lettori, ovvero i prezzi della tecnologia in generale. Se stavate aspettando il momento più propizio per acquistare un computer portatile, ecco quello di ASUS, che con uno schermo da 15,6 pollici e un processore Intel Core i7 garantisce un ottimo risparmio. Il computer, che conta 512 giga di memoria SSD e ben 8 giga di RAM, costa oggi solo 579 €.

A seguire ecco anche un altro portatile, ovvero l’Acer Aspire 1 con schermo da 15,6 pollici e processore Intel Celeron N. Il prezzo in questo caso è di 269 €. C’è anche una macchina per il caffè che porta agli utenti in omaggio delle cialde Nescafé: il prezzo è di 81 €.

Per chiudere ecco un altro elettrodomestico davvero molto utile, ovvero un’asciugatrice Indesit che costa 499 €.