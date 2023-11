Come è risaputo WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa e conosciuta al mondo, si è sempre occupata autonomamente del proprio backup. Ogni giorno, precisamente alle 2.00 del mattino (orario italiano), l’ applicazione effettua il backup di tutte le nostre conversazioni. Il salvataggio avviene piuttosto rapidamente e in maniera completamente gratuita.

Tuttavia, ad oggi, sembra che questa situazione sia destinata a cambiare.

I backup effettuati da WhatsApp sui dispositivi Android, oltre ad essere gratuiti, non occupavano alcuno spazio sul cloud di Google. Ma sembra che, a partire dal mese di Dicembre, non sarà più così. Ogni backup effettuato dalla piattaforma verrà conteggiato in quanto tale ed inserito nel limite di spazio di archiviazione cloud del proprio account Google.

WhatsApp: cambio di rotta e nuovi piani tariffari

Questa decisione ci riporta inevitabilmente al passato, in particolare nel 2018, proprio l’ anno in cui Google e WhatsApp avevano appunto deciso di effettuare un cambio di rotta, facendo in modo che i backup delle chat non occupassero lo spazio Cloud dell’utente Google.

Dicembre 2023 sarà quindi introdotto con questa nuova iniziativa che ovviamente non presenta feedback positivi. La distribuzione non avverrà in maniera uniforme, ma verrà effettuata man mano, per essere poi completata intorno alla metà del 2024.

Tutti gli utenti a partire da Dicembre quindi, potranno godere di uno spazio di archiviazione cloud extra, di ben 15 GB. Tuttavia, nel caso questo non risulti sufficiente vi sarà la possibilità di estenderlo attraverso alcuni piani a pagamento di Google One. Uno di questi prevede un costo di 19.99 euro all’anno per 100 GB extra in archiviazione. Per quanto riguarda la tariffazione mensile, essa presenterà prezzi più alti.

E voi cosa ne pensate di tutta questa situazione ?