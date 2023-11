Chi ad oggi non hai sentito parlare della Ferrari!

Stiamo parlando della famosissima casa automobilistica italiana fondata il 12 Marzo 1947 dal pilota Enzo Ferrari, il cui nome è destinato ad essere ricordato anche dai posteri, diventando immortale, proprio come l’auto che egli stesso ha creato.

Infatti, nonostante le aziende automobilistiche abbiano fatto passi da gigante, la Ferrari rappresenta ancora il sogno di tantissimi appassionati del settore. A tal proposito, è di pochi giorni fa’, la notizia della vendita di un modello di Ferrari storica ad un prezzo davvero incredibile.

Ferrari: acquistato un modello storico per di 51,7 milioni di dollari

Il 2024 si preannuncia come un anno di grande successo per il marchio Ferrari. Il brand infatti, nonostante le recenti difficoltà che sta vivendo nel mondo delle corse, continua ad avere un successo incredibile nel settore finanziario e commerciale.

Proprio in questi ultimi giorni, nella città di New York è stata organizzata un’asta da RM Sotheby’s, una delle più grandi case d’asta esistenti al mondo. Uno dei più importanti oggetti in vendita era una Ferrari 250 GTO del 1962, ad oggi conosciuta ancora come il modello più bello di tutti i tempi.

Ebbene dopo ben 38 anni di restauro, un collezionista americano è riuscito ad accaparrarsi questo incredibile pezzo di storia al prezzo di ben 51,7 milioni di dollari.

Stiamo parlando di un’auto che ha partecipato alle più importanti gare storiche come la 1.000 del Nurburgring ed è stata protagonista di grandi vittorie come la 24 ore di Le Mans e la 12 ore di Sebring.

Insomma la Ferrari 250 GTO, con un motore da 4 litri ed i suoi feroci ed inarrestabili 390 cavalli, ha davvero fatto la storia del suo marchio.