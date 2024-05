Sono sempre di più le attività che si svolgono sui social. Accedervi è sempre più semplice e basta un semplice click per sentirsi collegati al resto del mondo. Considerando quanto diffuse sono suddette piattaforme, non sorprende sapere che molte persone desiderano “sparire”. Lo scopo è quello di tutelare la propria privacy. I social network si stanno impegnando sempre di più per proteggere la sicurezza dei propri utenti, ma non sempre basta.

Ecco come diventare invisibili sui social

Cresce l’impegno delle aziende in materia di sicurezza. Eppure, i cybercriminali diventano sempre più ingegnosi per superare anche le difese informatiche più forti. Spesso ci riescono ed è proprio per questo che bisogna ricorrere a contromisure utili per contrastare intrusioni indesiderate.

Un metodo valido è quello di diventare invisibili sui social. Questa modalità funziona soprattutto su Instagram e fornisce agli utenti la possibilità di navigare online senza rivelare troppi dettagli sulla propria presenza in rete. Nello specifico, la piattaforma per la pubblicazione di foto, storie e reel si è diffusa tantissimo negli ultimi anni.

Per potersi tutelare mentre si utilizza Instagram è possibile seguire alcuni semplici passaggi. Prima di tutto bisogna aprire l’applicazione, installata sul proprio smartphone, e cliccare sulle tre linee in alto. Una volta aperta la pagina delle impostazioni si dovrà cercare la voce “Messaggi e risposte alle storie”. Nella finestra che apparirà sullo schermo saranno presenti alcuni elementi utili per tutelarsi su Instagram. Il primo è “Mostra lo stato alle attività” mentre il secondo è definito “Mostra le conferme di lettura”. Bisogna disattivare entrambe le opzioni, in questo modo, non sarà possibile capire quando siete online sul social o se avete o meno visualizzato un messaggio in chat. In questo modo, sarà un po’ come diventare fantasmi, tutelando, almeno in parte, la propria privacy. Sono piccoli accorgimenti che possono fare la differenza per tranquillizzare gli utenti nella loro esperienza sulla piattaforma.