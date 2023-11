Gli utenti con attive varie offerte mobile ricevono spesso diversi aumenti e rimodulazioni. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore telefonico italiano Vodafone ha annunciato l’arrivo di nuovi aumenti per il prossimo il prossimo mese. Sembra che questi aumenti riguarderanno le offerte mobile convergenti con le offerte di rete fissa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone annuncia l’arrivo di nuove rimodulazioni a partire da dicembre

A partire dal mese di dicembre 2023 l’operatore telefonico Vodafone introdurrà delle nuove rimodulazioni per alcune offerte di rete mobile. Secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, in particolare, sembra che saranno coinvolte da questi aumenti alcune offerte mobile convergenti con le offerte di rete fissa dell’operatore.

Tra le offerte coinvolte, sembra esserci Vodafone Family++. L’operatore telefonico sta avvertendo gli utenti coinvolti tramite un apposito SMS. Ecco qui di seguito uno degli SMS inviati dall’operatore.

“Modifica contrattuale: viste le mutate condizioni economiche e di mercato, dal rinnovo successivo al 16/12/2023 il costo della tua offerta aumenta di 1.99 euro al mese. Recesso o cambio operatore senza penali ne’ costi entro il giorno 15/01/2024 con causale modifica condizioni contrattuali via raccomandata A/R, pec, su voda.it/disdettalineamobile o nei negozi Vodafone. Maggiori dettagli al 42590”.

Sembra quindi che questi aumenti avranno un importo di almeno 1,99 euro in più al mese. Questo costo extra sarà ovviamente applicato all’offerta ricaricabile. Come sempre, gli utenti potranno esercitare il proprio diritto di recesso entro un mese dalla comunicazione dell’operatore. Per farlo, sarà necessario effettuare apposita comunicazione tramite pista raccomandata, tramite pec oppure tramite il sito ufficiale dell’operatore.