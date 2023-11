Per monitorare la forma fisica al giorno d’oggi esiste una tantissime alternative tecnologiche grazie al quale tutto è più semplice. Anche gli stessi smartphone hanno già integrate funzioni studiate appositamente per il benessere fisico, ma data comunque la grandezza e la difficoltà di trasporto quando si compie ad esempio una corsa, sarebbe opportuno optare per uno smartwatch.

Questo piccolo dispositivo, che va messo al polso, può raccogliere una grande quantità di dati fornendo informazioni dettagliate su ciò che si sta svolgendo. I modelli più semplici contengono opzioni come il contapassi o anche la lettura del battito cardiaco, mentre altri riescono anche ad offrire in modo preciso allenamenti preimpostati all’utente. A differenza di quanto si possa pensare, non è raro trovarne qualcuno che sia in grado di soddisfare tutte le aspettative e che costi anche poco. Tra le tante offerte presenti su Amazon attualmente dovute al Black Friday, vi è una molto interessante sul Fitbit Versa 3, che promette il ritrovamento della forma fisica entro sei mesi. Il suo prezzo è di 99,88 €, con uno sconto attivo del 15%.

Cosa offre lo smartwatch FitBit

Lo smartwatch FitBit ha una durata della batteria molto alta, fornendo all’utente ben sei giorni di autonomia. Il dispositivo può essere ricaricato in tempi brevissimi, riducendo al minimo i periodi di inattività. Esso è compatibile sia con il sistema Android OS 9.0 che con l’iOS 15. In questo modo può essere collegato facilmente a una grandissima gamma di smartphone e tablet.

Il GPS integrato permette invece di tracciare il proprio percorso con estrema precisione, calcolando la distanza e il ritmo cardiaco durante l’allenamento. Lo smartwatch misura costantemente il battito cardiaco per offrire un’accurata rilevazione delle calorie bruciate, per poi poter ottimizzare l’allenamento in base al proprio obiettivo di benessere. Non ci sarà bisogno di portare con sé il cellulare, grazie alle funzionalità comprese nel dispositivo.

Su questo smartwatch è inoltre possibile salvare direttamente la propria playlist preferita per ascoltarla quando lo si usa, che si stia facendo soltanto una passeggiata o che si sia in palestra. Supporta infatti benissimo i servizi streaming musicali come ad esempio Spotify. In esso è integrato sia l’assistente vocale di Google che Amazon Alexa, in modo da ottenere tutte le informazioni possibili tramite voce e impostare timer e promemoria.