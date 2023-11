Il lancio del nuovo flagship da gaming realizzato da Nubia si avvicina. Il prossimo 23 novembre, il produttore svelerà al mondo il Red Magic 9 Pro, uno smartphone che non avrà nulla da invidiare agli altri dispositivi top di gamma.

Il motivo è da ricercare in una dotazione hardware di assoluto livello, pensata per esprimere le massime performance in ogni condizione di utilizzo. Infatti, come rivelato dall’ultimo report emerso, le prestazioni saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Tuttavia, a supportare il chipset ci sarà anche una super batteria da 6500mAh. La capienza è certamente generosa per garantire ore di autonomia anche durante le sessioni di gaming più concitate.

Nubia ha dotato il Red Magic 9 Pro di una batteria con una autonomia enorme e una tecnologia di ricarica rapida fulminea, la batteria sarà carica in appena 16 minuti

I giocatori, inoltre, potranno anche contare sulla ricarica rapida a 165W per ricaricare in un attimo la batteria. Il Red Magic 9 Pro sfrutterà la tecnologia proprietaria “Magic Flash Fast Charging” per completare una ricarica completa in appena 16 minuti.

Il team di sviluppo di Nubia ha messo a punto una tecnologia pensata per garantire la stabilità e la sicurezza della ricarica e dello smartphone. Grazie alla separazione della ricarica, è possibile evitare il surriscaldamento, migliorando la vita delle batterie.

Il funzionamento prende spunto dalla tecnologia a tre punti di ricarica utilizzata nel Red Magic 8 Pro e ulteriormente ottimizzata nella nuova generazione dello smartphone da gaming. La ricarica della batteria avviene in parallelo su tre punti, consentendo quindi un’erogazione più stabile dell’energia.

Secondo le dichiarazioni ufficiali di Nubia, il Red Magic 9 Pro sarà in grado di garantire un’autonomia di due giorni e due notti. Se questo dovesse essere confermato, il device sarà un vero e proprio campione di durata.