Il TCL 40 NXTPAPER 5G si distingue nel mercato degli smartphone per una caratteristica specifica: il suo display opaco. A differenza di altri smartphone, il TCL 40 NXTPAPER 5G incorpora questa caratteristica direttamente nel design del display, anziché affidarsi a soluzioni esterne come le pellicole protettive opache.

L’integrazione di un display opaco nel dispositivo è una novità nel settore, e questa caratteristica potrebbe renderlo particolarmente adatto per gli utenti che prediligono la lettura su smartphone.

Design

Il design del TCL 40 NXTPAPER 5G si distingue per la sua coerenza estetica e funzionale. Il dispositivo presenta un tema opaco che si estende oltre lo schermo, includendo anche la cornice e il telaio del telefono. Questa uniformità nel design contribuisce a un aspetto omogeneo e raffinato. Per quanto riguarda il retro del telefono, è caratterizzato da una finitura opaca con una texture leggermente gommosa, migliorando la presa e la maneggevolezza del dispositivo.

Display

Il display del TCL 40 NXTPAPER 5G è un elemento chiave delle sue specifiche tecniche. Si tratta di uno schermo IPS LCD da 6.6 pollici con risoluzione di 1612×720 pixel e un refresh rate fino a 90Hz. La caratteristica distintiva di questo display è la sua finitura opaca, denominata NXTPAPER da TCL. La natura esatta di questa finitura, se sia incisa sul vetro o un rivestimento superficiale, non è specificata, ma TCL la descrive come simile alla carta, sebbene meno ruvida.

Dal punto di vista pratico, la finitura opaca dello schermo offre una sensazione tattile eccellente e si distingue rispetto alle tradizionali pellicole protettive. Questo schermo ha una risoluzione di 720p, che, secondo alcune analisi, rappresenta un compromesso accettabile per bilanciare la dimensione dei pixel con la grana della finitura opaca, influenzando così la qualità del colore.

Un altro aspetto rilevante degli schermi opachi è il loro comportamento rispetto alla luminosità. La finitura opaca funge da diffusore di luce, riducendo la necessità di elevate luminosità anche in condizioni di luce solare diretta. Il display del TCL 40 NXTPAPER 5G ha una luminosità massima di 550 nit e una minima di 2 nit, il che lo rende adatto per la lettura in condizioni di scarsa luce.

In termini di colorimetria, il display copre circa l’84,59% del gamut colore sRGB, con valori ΔE molto bassi, indicando una buona fedeltà del colore. Questo rende la visione di video sullo schermo un’esperienza positiva. Nel complesso, il display si presenta come una caratteristica innovativa, con particolare attenzione alla leggibilità e alla qualità visiva.

Perfetto per la lettura

Il TCL 40 NXTPAPER 5G incorpora funzionalità software innovative che migliorano l’esperienza di lettura sul dispositivo. All’interno del menu delle impostazioni, si trovano due opzioni notevoli per personalizzare la visualizzazione del contenuto.

La prima è la “modalità NXTPAPER,” descritta come “carta colorata”. Questa modalità, quando attivata, sembra desaturare i colori sullo schermo. L’effetto risultante potrebbe essere paragonabile a una riduzione della saturazione dei colori, rendendo l’immagine meno vivida e più comoda per la lettura prolungata.

La seconda opzione è la “modalità carta inchiostro“, che mira a simulare l’aspetto di uno schermo e-ink, simile a quello utilizzato nei dispositivi di lettura digitale come il Kindle. Questa modalità può rendere il display più simile a una pagina di libro tradizionale, favorendo una lettura più naturale e meno affaticante per gli occhi.

In aggiunta, il dispositivo offre la “modalità lettura” trovata nelle impostazioni NXTVISION. Questa modalità trasforma lo schermo in monocromatico con una tonalità leggermente giallastra, emulando l’aspetto di un libro fisico. Questa impostazione può essere personalizzata per attivarsi automaticamente in determinate applicazioni, come Google Play Libri, migliorando l’esperienza di lettura in queste app.

L’utente può scegliere tra la modalità carta inchiostro e la modalità lettura in base alle proprie preferenze personali. Entrambe le opzioni offrono un’esperienza di lettura ottimizzata, riducendo l’affaticamento visivo e migliorando il comfort durante l’utilizzo del dispositivo per la lettura di libri o altri contenuti.

Software

Riguardo all’interfaccia utente (UI), si osserva che è molto simile ad Android stock, arricchita da alcune funzionalità aggiuntive. Queste integrazioni sembrano essere apprezzate per la loro utilità e discrezione.

In termini di software preinstallato, il dispositivo include alcune applicazioni non essenziali, principalmente giochi casuali. Queste app possono essere facilmente disinstallate, il che suggerisce che la presenza di software preinstallato non rappresenta un problema significativo per gli utenti. In generale, l’interfaccia utente sembra essere progettata per essere intuitiva e familiare agli utenti di Android, con l’aggiunta di funzionalità che migliorano l’esperienza utente senza essere invadenti.

Performance

Nell’utilizzo per i giochi, è importante considerare le capacità del suo hardware. Il dispositivo è equipaggiato con il chipset Dimensity 700, che offre prestazioni adeguate per l’uso quotidiano. Tuttavia, per attività che richiedono elevate prestazioni, come alcuni giochi avanzati, il chipset potrebbe non essere ottimale.

Questo suggerisce che gli utenti dovrebbero moderare le loro aspettative riguardo alla capacità del telefono di gestire giochi ad alta intensità grafica o di elaborazione.

Batteria

Il TCL 40 NXTPAPER 5G è equipaggiato con una batteria da 5.000mAh, che fornisce un’eccezionale autonomia. Secondo i test standardizzati sulla durata della batteria, il dispositivo ha dimostrato di poter funzionare per oltre 13 ore con una singola carica. Questo livello di durata della batteria suggerisce che il telefono è particolarmente adatto per attività prolungate, come la lettura di libri.

In base a queste prestazioni, supporta circa 5 ore di lettura continua, variando naturalmente a seconda del livello di luminosità impostato. Questo aspetto lo rende un dispositivo affidabile per gli utenti che prediligono la lettura su smartphone, garantendo un uso prolungato senza la necessità di ricariche frequenti.

Velocità di ricarica

Lo smartphone presenta una peculiarità nella sua velocità di ricarica. Nonostante la scheda tecnica ufficiale indichi il supporto per una ricarica da 15W, il dispositivo viene fornito con un caricabatterie da 10W incluso nella confezione. Di conseguenza, il tempo necessario per una ricarica completa del dispositivo supera le due ore e mezza, suggerendo la necessità di pianificare ricariche prolungate, come durante la notte.

Interessante notare, tuttavia, che se si utilizza un caricatore USB-PD (Power Delivery) compatibile, il telefono è in grado di accettare una potenza di ricarica di 15W. Questo non riduce significativamente il tempo totale di ricarica, che rimane intorno alle due ore e mezza, ma permette di raggiungere il 50% di carica in un tempo notevolmente più breve. Questo dettaglio fornisce una certa flessibilità agli utenti, permettendo una ricarica parziale più rapida, utile in situazioni in cui il tempo a disposizione per la ricarica è limitato.

Fotocamera

La configurazione della fotocamera è caratterizzata dalla presenza di tre sensori. Tuttavia, si evidenzia che solo uno di questi sensori è realmente utile per la fotografia. La qualità delle immagini scattate con questa fotocamera principale non viene descritta come particolarmente elevata.

È stato effettuato un test pratico delle capacità fotografiche del dispositivo, con alcuni esempi di scatti realizzati. Queste fotografie sono disponibili per la visualizzazione nel video correlato al prodotto, che fornisce un’analisi più approfondita delle prestazioni della fotocamere.

Altro…

Il telefono è dotato di un jack audio, permettendo agli utenti di collegare cuffie tradizionali. TCL ha incluso nella confezione un paio di cuffie, le quali, per il loro design, sono state descritte come simili a modelli tipici del 2005.

Inoltre, il dispositivo offre la possibilità di essere utilizzato come lettore musicale grazie alla presenza di uno slot per microSD, che consente di espandere la memoria per la memorizzazione di file musicali. Tuttavia, si nota che il trasferimento di file sul telefono può essere un processo lento, data la presenza di una porta USB 2.0. Questa limitazione nella velocità di trasferimento dei dati è riconosciuta come una caratteristica attesa del dispositivo, e non rappresenta una sorpresa significativa.

Galleria

Conclusioni

Il TCL 40 NXTPAPER 5G, con un prezzo di 169€, solleva questioni riguardo al suo rapporto qualità-prezzo. Si sottolinea che, date le specifiche offerte, il prezzo potrebbe essere considerato elevato, il che potrebbe limitare l’attrattiva del telefono per un vasto pubblico. L’elemento distintivo del dispositivo è lo schermo NXTPAPER; se un utente può trarre pieno vantaggio da questa caratteristica unica, il telefono potrebbe offrire un valore significativo.

Inoltre, viene fatto riferimento ad altri prodotti TCL che incorporano lo schermo NXTPAPER. Uno di questi è il TCL NXTPAPER 10s, un tablet da 10,1 pollici che condivide la stessa finitura opaca dello schermo. Questo display è particolarmente apprezzato, suggerendo che altri dispositivi TCL con questa tecnologia di schermo potrebbero essere più adatti per alcuni utenti, specialmente per coloro che sono interessati principalmente alla funzionalità NXTPAPER e potrebbero preferire un dispositivo con uno schermo più grande, come un tablet. Si può acquistare su Amazon attraverso la pagina ufficiale.