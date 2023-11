Insta360 lancia Ace e Ace Pro: la nuova action camera più smart

Insta360, azienda leader nel settore della produzione di action camere, ha oggi annunciato il lancio di Insta360 Ace e Ace Pro, due videocamere grandangolari all’avanguardia, che offrono una qualità delle immagini di livello superiore, ad un prezzo comunque abbordabile per i più.

La Ace Pro è indubbiamente la versione premium, realizzata in collaborazione con Leica, integra un sensore da 1/1,3″, con possibilità di registrare in 4K a 120fps e scattare istantanee a 48 megapixel, a cui si aggiunge PureVideo per una qualità incredibile nelle riprese notturne. Questo è possibile anche grazie al chip IA da 5 nanometri e al sensore di grandi dimensioni, la tecnologia viene invece utilizzata per ridurre il rumore delle immagini scattate. Il modello è la prima action camera con supporto alla risoluzione 8K, con un incremento del 400% in termini di qualità rispetto al 4K.

Insta360 Ace e Ace Pro: le parti smart

I nuovi prodotti sono caratterizzati da innumerevoli parti smart, come il display touchscreen orientabile da 2,4 pollici di diagonale, per una maggiore flessibilità in ambito vlogging, o anche semplicemente per selfie e similari. L’aggancio magnetico permette di montare gli accessori in uno schiocco di dita, senza dover ricorrere a manopole e viti.

Le nuove funzionalità, introdotte su grande richiesta della community, sono Clarity Zoom (ingrandire o rimpicciolire di due volte l’immagine senza perdita di dettaglio), controllo gestuale (gesti in “aria” per controllare la registrazione o gli scatti, Annullare la registrazione (è possibile annullarla riuscendo a limitare lo spazio occupato sulla SD), stoppare e riprendere la registrazione (possibilità di mettere in pausa la ripresa) e Live Snapshot (mentre si scatta una foto verrà girato anche un breve video). In aggiunta a tutto questo, arriva anche l’assistente IA, un elemento fondamentale per aiutare i vari content creator. La stabilizzazione FlowState vi permetterà di realizzare video sempre stabili, con l’aggiunta di Horizon Lock 360°, capace di mantenere fisso l’orizzonte, a prescindere dal movimento o dal tremolio alle spalle della ripresa.

Con i nuovi modelli sarà possibile scattare timelapse e hyperlapse, ma anche visualizzare le statistiche sugli indossabili Garmin o Apple Watch, passando per Warp IA, lo strumento creativo per aggiungere effetti agli stessi video. La camera può essere utilizzata fino a 10 metri di profondità (con la custodia invece fino a 60 metri) e temperatura minima di -20 gradi centigradi. La batteria supporta la ricarica rapida con il passaggio all’80% in soli 22 minuti.

Il prodotto può essere acquistato da oggi, 21 novembre 2023, al prezzo di lancio di 409,99 euro nella versione Ace, per salire a 479,99 euro per la Ace Pro.