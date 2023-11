Nel corso di questo mese di novembre ci sono sempre particolari vantaggi per l’attivazione di una ricaricabile con Iliad. Gli utenti possono sempre sfruttare le oramai celebri promozioni low cost del gestore francese, promozioni low cost tra cui spicca senza ombra di dubbio la Giga 150.

Iliad, la tariffa da 150 Giga con il 5G a costo zero

La promozione di listino del provider assicura ai clienti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 150 Giga per la connessione di rete. Il prezzo della ricaricabile sarà di soli 9,99 euro ogni trenta giorni, con la garanzia di una quota una tantum il cui valore è di 10 euro. Questa spesa sarà necessaria per la ricezione della SIM.

Gli utenti che attivano una scheda con Iliad e che scelgono la Giga 150 avranno inoltre diritto ad un servizio aggiuntivo di primo conto come la tecnologia 5G. A differenza di altri provider come TIM, Vodafone e WindTre, gli utenti potranno navigare con le velocità massime di connessione senza alcuna spesa aggiuntiva.

La presenza del 5G al costo zero non è però l’unica garanzia per i clienti che optano per la Giga 150. Insieme alla tecnologia, infatti, Iliad assicura agli abbonati investimenti sempre più mirati per ampliare sempre di più in prospettiva futura la sua copertura delle reti sul suolo nazionale. La copertura totale del territorio con le sue reti 5G dovrebbe essere realtà già entro la fine dell’anno o, con tempi relativamente ristretti, entro l’inizio del prossimo 2024.