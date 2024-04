Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, le spedizioni dei pannelli OLED per iPad Pro 12,9“ stanno superando di gran lunga quelle destinate al modello invece invece da 11“ dei tablet top di gamma Apple, ciò potrebbe portare a delle conseguenze decisamente sgradevoli per coloro che puntano proprio a quest’ultimo modello dal momento che nelle prime fasi di commercializzazione potrebbe essere davvero davvero difficoltoso reperirne un esemplare.

Entrando nel dettaglio secondo il CEO, Samsung, che fornisce da sempre i pannelli ad Apple, starebbe riscontrando non pochi problemi nella produzione di questa tipologia di display OLED con tecnologia a doppio strato, quest’ultima prevede la sovrapposizione di due layer OLED per raddoppiare la luminosità dello schermo e aumentarne la durata di vita, nel dettaglio ad occuparsi della produzione dei pannelli da 11“ sono sia Samsung che LG mentre per quelli da 12,9“ a lavorarci e solo LG.

Pannelli migliorati

Secondo 9to5Mac I nuovi pannelli OLED godranno di una maggiore sottigliezza rispetto a quelli LCD presenti sulle vecchie generazioni di iPad, di conseguenza i nuovi iPad Pro dovrebbero risultare meno spessi rispetto ai precedenti modelli, come annunciato precedentemente Apple terrà un evento il 7 maggio denominato Let Loose che sfrutterà proprio per presentare la nuova serie di iPad Pro, contestualmente verranno presentati anche gli inediti iPad Air che questa volta si mostreranno in un modello da 10,9“ e una nuova variante da 12,9“, per quanto riguarda invece i processori iPad Pro monterà il nuovo chip M3 a 3 nm mentre la serie iPad Air monterà il chip M2 a 5 nm.

Durante l’evento oltre alle nuove famiglie di iPad verranno presentati anche la nuova Magic Keyboard per iPad Pro che consentirà al device di assomigliare molto di più a un Mac che ad un tablet, dinamica collaudata anche dalla presenza di un processore potentissimo presente appunto sulla nuova serie Mac di Apple.