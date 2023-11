Skechers è un brand davvero richiesto dal pubblico nostrano e mondiale, proprio per questo scopriamo e notiamo con piacere la presenza di importantissime riduzioni di prezzo applicate sui migliori modelli in commercio, con prezzi che si riducono quasi del 50% su Amazon, in occasione della promozione del Black Friday.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo è pensato prima di tutto per il pubblico maschile, le misure disponibili vanno da un minimo di 39 fino ad un massimo di 48,5, sono tutte caratterizzate da una altezza alla caviglia di circa 2,5 centimetri, con rivestimento in tessuto (quindi non adatto per la pioggia), e chiusura con i lacci.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Skechers, il Black Friday di Amazon sconta tante scarpe

Le Skechers Summits sono forse il modello più iconico del brand, un prodotto che cattura subito l’attenzione dell’utente per la presenza di una soletta in memory foam, che rende le passeggiate molto più ergonomiche, ed un design capace di ricordare sin dal primo sguardo appunto il marchio.

Il prezzo più basso recente era stato di 49,90 euro, per il Black Friday di Amazon sono state scontate di un altro 36%, sino a raggiungere il valore finale di 32 euro, e rappresentando così il massimo risparmio degli ultimi tempi

Indubbiamente rappresentano un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire, il form factor è anch’esso ergonomico, è più slanciato e la suola così spessa che rende ancora una volta l’esperienza più morbida nell’appoggio del piede sul pavimento. Le scorte, come vi diciamo sempre, sono estremamente limitate, per questo motivo ricordiamo che potrebbero terminare molto presto, e consigliamo di velocizzare al massimo l’acquisto.