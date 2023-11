Un nuovo capitolo della storia di Instagram e Facebook sta iniziando proprio nel corso di queste settimane. I principali social di casa Meta hanno introdotto una serie di novità rilevanti nel recente passato per dare la caccia ad Elon Musk ed alla grande rivoluzione del suo portale X, l’ex Twitter. Tra le novità più rilevanti vi è quella dei profili a pagamento.

Facebook e Instagram, la rivoluzione degli account a pagamento

Facebook ed Instagram presentano due scenari a tutti gli utenti. Gli iscritti ai social di Meta potranno ora acquistare un servizio utile per l’eliminazione delle pubblicità. Questo servizio, che risulta speculare a quello di altre piattaforma come YouTube Premium, garantirà a tutti gli utenti l’uso delle piattaforma senza le pubblicità.

Questa novità rientra in un programma dei due social, già aperto con il lancio del servizio Meta Verified. Da qualche mese. infatti, i due popolari social consentono a tutti gli iscritti la possibilità di dotarsi delle famose spunte blu. In controtendenza con il passato, tutti gli utenti potranno attivare le spunte blu, previa pagamento di un canone mensile il cui costo sarà di 13,99 euro per chi acquista via desktop e 16,99 euro per acquisti via app social.

Coloro che scelgono di dotarsi dei servizi a pagamento di Instagram e di Facebook avranno anche accesso ad altre novità come assistenza prioritaria per problemi relativi a furto di account e condivisione di dati personali. La scelta di fare parte del programma per ora è facoltativa. Gli iscritti ai social potranno quindi continuare la loro esperienza, senza alcun abbonamento, senza profili verificati e con la presenza delle inserzioni pubblicitarie.