Siamo ormai arrivati ai giorni del Black Friday, noto evento di sconti e super offerte. Tra le varie aziende, anche il colosso nipponico Sony ha deciso di proporre le sue promozioni per questa favolosa occasione. Tra le novità, gli utenti potranno ora attivare uno dei vari piani in abbonamento a PlayStation Plus a dei prezzi super scontati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus, per il Black Friday tanti sconti, promo ed offerte

In questi ultimi giorni il colosso nipponico Sony ha scontato i vari piani in abbonamento a PlayStation Plus. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, l’azienda ha deciso di proporre questi super sconti per celebrare il noto evento del Black Friday. Nello specifico, questi sconti saranno validi dal 17 novembre 2023 fino al prossimo 27 novembre 2023.

In particolare, per tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare uno dei piani disponibili sara possibile ricevere uno sconto del 30% ma non solo. Anche chi è già abbonato potrà usufruire di uno sconto del 25%. Questo sarà però possibile se si deciderà di effettuare un upgrade ad un piano più elevato, ad esempio da PlayStation Plus Essential a PlayStation Plus Extra o Premium.

Oltre ai piani in abbonamento, il colosso nipponica ha deciso di proporre in super sconto anche diversi videogiochi di rilievo, disponibili sia sulla console da gaming PS4 sia sulla console da gaming PS5. Uno di questi, forse il più atteso dagli amanti del calcio, è il nuovo videogioco EA Sports FC 24. Quest’ultimo ha infatti solitamente un costo di 79,99 euro. Tuttavia, con i nuovi sconti proposti dall’azienda, ora sarà acquistabile ad un prezzo di appena 39,99 euro.