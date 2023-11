Il team di SpaceX ha effettuato il secondo test di volo per la Starship, il veicolo spaziale che permetterà agli astronauti di arrivare su Marte nel prossimo futuro. Gli ingegneri hanno avuto modo di verificare il funzionamento di tutti i sistemi di lancio, considerando la necessità di superare l’esplosione avvenuta nel primo volo, a circa quattro minuti dal decollo.

Nonostante anche il secondo test si sia concluso con l’esplosione del primo e del secondo stadio del razzo, questa prova è stata un successo assoluto per SpaceX. Infatti, i riferimenti stabiliti con il precedente volo sono stati completamente superati, permettendo agli ingegneri di accumulare una mole di dati incredibile.

Questi dati verranno analizzati a fondo e utilizzati per correggere gli errori in vista del prossimo lancio. Lo sviluppo del razzo spaziale e della navicella, infatti, si basa sull’apprendimento continuo e su una ricerca integrata per consentire una rapida evoluzione.

Watch Starship’s second integrated flight test https://t.co/cahoRQ72lm — SpaceX (@SpaceX) November 17, 2023

Come mostrato su X (ex Twitter) dove è stata trasmessa la diretta del lancio, le differenze con il primo test sono state evidenti sin dai primi momenti. Tutti i 33 motori Raptor che compongono il Super Heavy Booster si sono accesi consentendo a Starship di decollare. Raggiunta la quota programmata, il primo stadio del booster si è separato correttamente ma non è riuscito a ruotare per rientrare presso la base di lancio come ci hanno abituato i razzi Falcon 9. Per questo motivo, il team di SpaceX ha deciso di distruggerlo per evitare una caduta incontrollata.

Inoltre, al momento del distacco di Starship dal Super Heavy Booster, il secondo stadio ha correttamente acceso i 6 motori Raptor per continuare la corsa verso lo spazio. Questa manovra era cruciale per il successo della missione ed è stata eseguita senza problemi.

In totale, Starship ha raggiunto i 150 chilometri di altitudine, un successo notevole considerando che nel precedente lancio la salita si è interrotta a circa 33 chilometri. Questo test aiuterà SpaceX a migliorare l’affidabilità della navicella e permetterà a equipaggi umani di raggiungere Marte. Quando lo sviluppo di Starship sarà completato, il sogno di Elon Musk si potrà finalmente avverare e l’umanità diventerà una forma di vita interplanetaria.