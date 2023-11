Netflix, con queste serie TV vi divertirete un mondo

Le nuove serie TV arrivate su Netflix hanno creato scompiglio mettendo in difficoltà quelle più famose. Si tratta di contenuti davvero eccezionali che gli utenti hanno accolto di buon grado e che hanno guardato fino a terminarli.

Proprio la lista delle serie, mostra un gran numero di novità, soprattutto per chi ama il mistero e l’avventura. In basso potete vedere l’elenco completo con le prime 6 produzioni che fanno parte della classifica.

Netflix supera le aspettative e anche questo mese batte la concorrenza a colpi di grandi serie

Al primo posto si conferma ancora una volta, anche questa settimana, la serie che racconta l’epoca nazista, ovvero Tutta la luce che non vediamo. Entra ufficialmente in classifica, e conquista il secondo posto, Io odio il Natale. Al terzo posto invece c’è L’Affaire Bittencourt – Uno scandalo miliardario. Verrà raccontata la storia di una donna miliardaria che entra in conflitto con sua figlia per una storia legata ai soldi. Il caso diventò di rilevanza nazionale.

Non abbandona la top five la serie Lupin, con i nuovi episodi che racconteranno di un nuovo grande furto e della necessità di proteggere una persona molto cara.

Al sesto posto gli utenti stanno guardando con insistenza il racconto che riguarda la vita della celebre star Robbie Williams. Al settimo posto ancora una volta si sente parlare di Bodies. La serie TV misteriosa che vedrà lo stesso omicidio ripetersi su quattro linee temporali diverse a distanza di decenni tra passato e futuro. Bisognerà risolvere dunque un mistero lungo più di 140 anni.