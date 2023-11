Un rischio costante a cui tutti gli utenti sono esposti ogni giorno e costituito dalle truffe online e dai tentativi di frode informatici, con l’espansione di Internet infatti ogni utente è diventato una preda e i truffatori cercano di colpirne il maggior numero possibile per massimizzare le percentuali di successo.

Queste frodi informatiche prendono spesso corpo nel tanto temuto e conosciuto phishing, questa pratica truffaldina infatti è ampiamente diffusa e cerca di sottrarre dati sensibili utili a furti bancari o a furti di identità portando la vittima a consegnare la refurtiva con le sue stesse mani.

Generalmente questo tentativo di frode esordisce tramite una comunicazione fraudolenta inviata alla vittima sotto forma di un avviso che la porta ad abbassare la guardia e a compiere azioni specifiche come effettuare accessi presso siti clonati che riusciranno a copiare tutti i dati digitati testualmente.

Poste e l’SMS di phishing

La nuova frode informatica che sta colpendo gli utenti italiani ribadisce perfettamente i concetti descritti sopra, quest’ultima infatti prendendo in prestito il nome di poste italiane in forma l’utente di un accesso anomalo effettuato in Albania presso Tirana da dover gestire tramite un’apposita pagina sottolineata in basso.

Quella pagina rimanda però ad una pagina di Poste Italiane clonata perfettamente che copierà e invierà al truffatore tutti i dati digitati consentendogli dunque di penetrare nel conto BancoPosta e di rubare tutti i risparmi presenti.

Se non volete che succeda l’irreparabile il consiglio da seguire è tanto semplice quanto efficace, cestinate l’SMS e non cliccate sul link presente per nessun motivo.