Instagram, come condividere REEL e POST solo con gli amici stretti

Come sempre le principali applicazioni disponibili per i vari sistemi operativi offrono dei miglioramenti costanti. Grazie agli aggiornamenti le principali applicazioni social sono diventate oggi fondamentali per svariati scopi, ovviamente soprattutto ricreativi. Tra queste a detenere lo scettro è sicuramente Instagram, che all’interno della piattaforma Meta è attualmente la preferita degli utenti. Durante l’ultimo 2023 sono stati diversi gli aggiornamenti che ha riportato mettendo a disposizione del suo pubblico novità entusiasmanti.

Attualmente è tempo di ulteriori novità e mentre si vocifera della possibilità di poter disattivare la conferma di lettura nei messaggi in DM a partire dal prossimo mese, sarebbe arrivato un aggiornamento che in molti aspettavano.

Instagram infatti adesso concede la possibilità di condividere post e Reel solo con gli amici che sono inseriti all’interno della lista degli “Amici Stretti“.

Instagram ora offre un livello di privacy maggiore, post e Reel possono essere condivisi con gli amici più stretti

Da diverso tempo si discuteva della possibilità di arrivo di questa funzionalità, che effettivamente è stata ufficializzata. Instagram ha diffuso l’aggiornamento per tutti gli utenti, sia su iOS che su Android.

Ora tutti possono scegliere di condividere un post o un qualsiasi Reel con la lista degli “Amici più Stretti“. Dopo aver impostato questa lista infatti servirà solo condividere un post o un Reel, con un nuovo campo che comparirà con la scritta “Pubblico“. Si potrà scegliere in quel caso se condividere il contenuto con tutti o solo con le persone che rientrano all’interno della lista degli amici più stretti. Davvero semplice no?