I prezzi dei prodotti Thun sono in fortissimo calo in occasione del Black Friday di Amazon, proprio in questi 11 giorni di sconti, infatti, l’azienda ha deciso di attivare importanti riduzioni che un risparmio notevole, e la richiesta finale che parte da 7,99 euro per il versavino (o olio) in ceramica.

Uno degli elementi che maggiormente ha catturato la nostra attenzione, al netto di quello appena indicato, è sicuramente la Mug con Orso Polare Paul, un prodotto che vuole offrire un pensiero felice al consumatore, in un momento storico molto difficile, ma in una parte dell’anno in cui tante cose allieteranno la nostra giornata.

Thun, il prezzo è davvero speciale

Il Mug di casa Thun è disponibile a tutti gli utenti con un risparmio più unico che raro, infatti oggi può essere acquistato con un esborso finale di 9,99 euro, che garantisce uno sconto del 23% rispetto ai 12,90 euro del prezzo più basso che era stato raggiunto nell’ultimo periodo.

Il prodotto è realizzato in ceramica, di conseguenza lo possiamo considerare delicato, ma allo stesso tempo può essere posizionato senza problemi in lavastoviglie o nel forno a microonde, così da essere sicuri al 100% di non romperlo o di non avere difficoltà nel suo utilizzo.

Se interessati all’acquisto, questi ha dimensioni di 10,5 centimetri x 8,5 cm, con una capacità interna di 300 millitri; in confezione non si trovano accessori di vario genere, ad esempio non è presente un coperchio o un cucchiaino che favorirebbe l’inserimento di zucchero o altri solidi, ma se steste cercando un prodotto di questo tipo, dovete comunque sapere che lo troverete direttamente su Amazon.