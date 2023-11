Quest’anno sarà certamente ricordato per le grandi novità che hanno investito il panorama social. L’introduzione di Elon Musk in questo mercato con l’acquisizione del portale ora chiamato X – l’ex Twitter – ha spinto Meta ad una pronta reazione. In estate, ad esempio, da una costola di Instagram è nato un nuovo portale chiamato Threads.

Threads di Instagram, i numeri già sono da flop

I numeri di Threads nelle prime settimane dal lancio avvenuto in quel di luglio sono stati a dir poco lusinghieri, con circa 10 milioni di utenti che hanno sposato sin dalle ore di lancio la causa di questo nuovo portale.

Purtroppo per Meta, però, il successo di questo servizio ha avuto un seguito assai limitato., Ciò significa che nel corso di poco tempo, le interazioni su Threads sono crollate. Ad oggi i numeri di questo portale sono impietosi: meno della metà dei profili attivi ha un’attività regolare e le attività di influencers e personalità note del web sono quasi spartite dai radar. Tali dinamiche portano sempre più analisti della rete a parlare di un vero e proprio flop per Threads, tanto che già si agita lo spettro della chiusura.

Sempre gli analisti sono concordi nel vedere le somiglianze troppo marcate con X come causa dei guai per questo social. Gli utenti iscritti su questo servizio infatti possono scrivere dei post dalla lunghezza massima di 500 caratteri, allegando a questi anche foto e video, di durata massima pari a 5 minuti. Gli utenti inoltre possono anche commentare post di amici e followers ed attraverso la sezione “Consigliati”, come su Instagram o anche Facebook, possono comunicare con nuove persone.