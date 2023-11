Giorni importanti per Polestar, azienda svedese produttrice di auto elettriche, infatti festeggia il primo anno di presenza sul territorio nazionale italiano, riuscendo a distinguersi nel tempo per il design minimale, la tecnologia di ultima generazione, la sostenibilità ed anche l’innovazione.

L’espansione di Polestar sta solamente iniziando, se fino ad oggi gli utenti hanno avuto modo di toccare con mano solamente la Polestar 2, l’auto elettrica con autonomia fino a 655 km ed una potenza di 476 CV (con accelerazione da 0 a 100 in 4,2 secondi), sono in arrivo altri due modelli entro la fine del 2024: Polestar 3 e Polestar 4, con la promessa che entro il 2026 ne arriveranno altri due, come Polestar 5 e Polestar 6.

Polestar, una crescita impressionante

Per festeggiare una ricorrenza così importante, Polestar si appresta ad aprire il 28 novembre un punto vendita direttamente a Roma, bissando così la presenza sul territorio dopo Milano, andando a rivoluzionare completamente il concetto di concessionaria, mettendo quindi sul piatto un’esperienza moderna ed incentrata al 100% sul cliente, mantenendo un design minimalista e moderno.

I clienti, volendo, possono ordinare e prenotare la vettura direttamente dal sito ufficiale, ciò conferisce un maggiore comfort nella fase dell’acquisto, che va ad evitare continui spostamenti o obblighi di recarsi direttamente nel punto vendita (nessuno vieta comunque di svolgere le operazioni tradizionali d’acquisto). Nel momento in cui la vettura sarà pronta, l’utente la potrà ritirare in uno dei 66 punti della rete di Volvo, oppure la potrà ricevere direttamente a casa.

Passi in avanti verso una vendita di automobili completamente rivista e ridisegnata, pronta a staccare completamente rispetto al passato.