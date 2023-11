Truffa PHISHING in corso, svuotati conti correnti per migliaia di euro

Stare tranquilli è impossibile quando ci si rapporta al mondo del web. C’è sempre qualcuno pronto a fregarvi con una truffa e questo bisogna saperlo a priori, anche all’interno della propria casella e-mail che potrebbe sembrare un luogo sicuro.

Gli utenti italiani hanno subito in questi giorni una nuova truffa che farebbe riferimento ad un finto sito di incontri. Per questo motivo, abbiamo deciso di spiegare tutto dettagliatamente.

Truffa phishing in atto con due messaggi pericolosissimi

In realtà la truffa phishing in questione si può manifestare con due messaggi, i quali sembrano rimandare allo stesso sito. Sul portale gli utenti verranno invitati ad iscriversi, inserendo le proprie credenziali tra cui username e password oltre ai dati riguardanti la carta di credito.

“*NOME DEL FINTO SITO DI INCONTRI*

Do you want to start a romantic relationship with a TeenOR Adult & beautiful girl?

TEEN

ADULT

Thousands of single Ukrainian women are on this website. They are beautiful, intellectuals…

They send you friend requests and get-to-know-you messages, just be cympa with them make them fall in love with you.”

Oltre a questo messaggio in inglese, ce ne sarebbe un altro in italiano molto più esplicito. Diversi utenti si sarebbero accorti della truffa proprio per via del pessimo italiano e soprattutto per via del fatto che la mail sarebbe capitata nella cartella spam. Ecco il testo:

“Ciao

Voglio godermi incontri piacevoli e sono pronto a venire da te.

Magari potremmo passare dei momenti emozionanti insieme?

Vuoi che la nostra comunicazione diventi più conveniente?

Andiamo alla mia chat sul sito. Profilo: Energetic_young_lady“.