WhatsApp, arrivano le chat VOCALI di gruppo

Con tutte le novità che sono arrivate nel 2023 per WhatsApp, gli utenti fanno fatica a credere che ci siano ancora delle cose in arrivo. Effettivamente l’applicazione di messaggistica istantanea è pronta a fare tante altre sorprese al suo pubblico, con aggiornamenti che bollono in pentola da tempo.

La famosa piattaforma è diventata ormai piena di funzionalità, proprio come tutti desideravano. La concorrenza non può fare altro che stare a guardare, soprattutto alla luce delle ultime aggiunte che hanno reso ancora una volta WhatsApp l’applicazione da battere. Diversi aggiornamenti hanno portato delle funzionalità che ormai tutti stanno imparando, come ad esempio quella dei canali e ancora dopo quella che consente di salvaguardare la propria privacy associando un indirizzo e-mail all’account.

WhatsApp lancia le chat vocali per tutti gli utenti

Da qualche giorno si discute insistentemente di una nuova opzione, ovvero quella che riguarda le chat vocali. L’annuncio ufficiale sarebbe arrivato proprio recentemente, con una differenza sostanziale che andrebbe a distinguere la novità dalle chiamate vocali standard. L’pproccio sarà infatti differente, siccome i membri della chat di gruppo, dove potranno essere avviate le chat vocali, riceveranno una notifica e vedranno l’icona proprio di una conversazione vocale all’interno della finestra. In questo modo basterà toccarla per partecipare.

Le chat vocali saranno ovviamente soggette alla solita crittografia end-to-end ed includeranno alla loro interno fino a 32 partecipanti. Ma ci sarà la differenza di dispositivi siccome sia Android che iOS potranno beneficiare dell’aggiornamento. Inizialmente l’introduzione riguarderà i gruppi più numerosi con un numero di partecipanti che andrà da 33 a 128.