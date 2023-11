Oppo Store festeggia due anni di età ed ecco che per l’occasione ha deciso proprio di fare le cose in grande, infatti sempre sullo Store ha pensato di fare qualche regalo ai propri clienti fedeli, nel dettaglio parliamo di alcune interessanti offerte sui prodotti più venduti e alcuni bundle davvero interessanti.

Le offerte in questione saranno valide fino al 16 Novembre e constano di tantissimi prodotti: smartphone Android, tablet Android, cuffie, cuffie true wireless e non solo, andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono i prodotti coinvolti.

Offerte speciali

Per il suo secondo anniversario Oppo ha dunque deciso di proporre una serie di offerte esclusive sull’ecosistema Oppo, innanzitutto fino al 16 Novembre tutti gli acquisti effettuati daranno diritto al doppio degli Oppo Points, consentendo dunque l’accesso a sconti esclusivi, come se non bastasse acquistando alcuni prodotti specifici, altri in bundle costeranno solo 2 euro.

Per fare un esempio, se doveste acquistare uno smartphone tra OPPO Reno10 e Reno10 Pro, con il primo potrete acquistare le OPPO Enco Free 2i e con il secondo invece le OPPO Enco X Black, ovviamente a due euro, il cui costi di listino normale è invece di 99,99 euro e 179,99 euro, in aggiunta invece se acquisterete il pieghevole Oppo Find N2 Flip, potrete portarvi a casa con due euro in più il tablet OPPO Pad Air nella versione 4-64 GB più una cover a scelta dell’esclusiva collaborazione con Qeebo.

Correte sullo store Oppo, le offerte termineranno a breve e potreste perdere una buona occasione di portarvi a casa due piccioni con una fava.