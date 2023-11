Una coppia di italiani, residenti a Montepulciano, in Siena, hanno trovato nella soffitta della propria casa 20 milioni di lire.

I due avevano da poco acquistato questo nuovo appartamento e mai avrebbero pensato che potesse succedere una cosa del genere.

Ma vediamo meglio cosa è successo di preciso e come si è evoluta l’intera vicenda.

Durante i lavori di ristrutturazione della casa, l’uomo, ha trovato all’interno di una busta della spazzatura, ed in maniera del tutto casuale, una borsa contenente al suo interno una ventina di mazzette di banconote da un milione di lire ciascuna.

Un milione di lire trovati: la delusione della coppia

Si è pensato che ad aver nascosto quella copiosa somma in lire sia stato il vecchio proprietario della casa, molti anni prima dell’introduzione dell’euro.

La coppia ha così pensato di aver avuto un sorprendente colpo di fortuna, uno di quelli che si vedono spesso nei film, almeno fino a quando non hanno dovuto fare i conti con la realtà. In quanto, secondo quanto stabilito dalla legge italiana, sembra che vi sia un termine massimo di dieci anni entro cui è possibile convertire le vecchie lire in euro.

Tale limite è stato superato e le banconote trovate dalla coppia nel 2012, più di dieci anni fa, di conseguenza la conversione in euro non è stata possibile. E quel tesoro che avrebbe potuto cambiare le loro vite per sempre, si è rivelato essere solo un mucchio di carte senza valore.

Tuttavia, la donna ha comunque espresso la sua gratitudine nei confronti di quel vecchio proprietario della casa che probabilmente intendeva solo fare del bene a qualcuno.

Nulla poi vieta di pensare che il valore di queste lire potrà aumentare nel corso del tempo, soprattutto nel settore della numismatica.