Al momento, ho. Mobile vanta circa 3,1 milioni di utenze. Gli ultimi aggiornamenti mostrano come l’operatore virtuale stia continuando a crescere e conseguire risultati sempre più positivi.

Ad attirare i nuovi utenti è decisamente un portafoglio tariffario estremamente vantaggioso. Nello specifico, al momento sono disponibili per l’attivazione online una serie di offerte con tariffe super convenienti con prezzi da 2,99 euro al mese. Per tutte queste offerte il costo della SIM è gratuito.

Offerte ho. Mobile: minuti, SMS e Giga

Il primo pacchetto riguarda le offerte standard. Queste sono composte da minuti, SMS e almeno 50 GB al mese. Queste tariffe sono suddivise considerando il target di clienti a cui fanno riferimento. Sarà possibile attivare le promozioni richiedendo la portabilità da un operatore virtuale come PosteMobile, Iliad, CoopVoce e Fastweb. Le offerte sono:

ho. 5.99 100 Giga con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet in 4G al costo di 5,99 euro al mese ;

con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet in 4G al costo di ; ho. 7.99 180 Giga con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 180 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 7,99 euro al mese ;

con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 180 GB di traffico internet in 4G al prezzo di ; ho. 9.99 230 Giga con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 230 GB di traffico internet in 4G al costo di 9,99 euro al mese ;

con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 230 GB di traffico internet in 4G al costo di ; ho. 10.99 300 Giga con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 300 GB di traffico internet in 4G al costo di 10,99 euro al mese.

In alternativa, per i nuovi clienti che provengono da Kena, Feder Mobile Digi Mobil e Enegan è disponibile l’offerta ho. 8.99 150 Giga con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 8,99 euro al mese.

Ulteriori proposte dell’operatore virtuale

C’è poi un pacchetto dedicato a tutti gli utenti che provengono da Very Mobile, Vodafone, WindTre e TIM. In questo pacchetto troviamo:

ho. 11.99 50 Giga con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico internet in 4G al costo di 11,99 euro al mese;

con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico internet in 4G al costo di ho. 13.99 150 Giga con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico internet in 4G al costo di 13,99 euro al mese.

Infine, per coloro che invece vogliono attivare un nuovo numero con l’operatore, sono presenti due opzioni:

ho. 6.99 100 Giga con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet in 4G al costo di 6,99 euro al mese;

con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet in 4G al costo di ho. 8.99 150 Giga con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico internet in 4G, il costo di questa opzione è di 8,99 euro al mese.

Oltre le offerte standard

Oltre queste offerte, sono disponibili anche Internet ho. Things, dedicata ai dispositivi IoT; solo voce ho. 4.99, riservata soprattutto a chi vuole solo minuti ed SMS e Ciaho. dedicata agli utenti che hanno codice fiscale straniero. Scopriamo le offerte nel dettaglio:

ho. Things offre 50 minuti per chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti e 500 Mega di traffico internet in 4G al costo di 2,99 euro al mese ;

offre 50 minuti per chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti e 500 Mega di traffico internet in 4G al costo di ; ho. 4.99 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Mega di traffico dati mensile in 4G, al costo di 4,99 euro al mese;

con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Mega di traffico dati mensile in 4G, al costo di Ciaho. con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 150 minuti internazionali verso alcuni Paesi esteri, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet in 4G. il costo di questa offerta è di 8,99 euro al mese.

Infine, è ancora disponibile l’offerta solo dati ho. 300 Giga che offre ogni mese internet in 2G e 4G con velocità di 60 Mbps in download e in upload. Inoltre, sono compresi anche 5 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 5 SMS verso tutti.