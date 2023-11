Yankee Candle è uno dei brand più richiesti e desiderati dal pubblico mondiale, per quanto riguarda le candele profumate, al giorno d’oggi sono davvero tantissimi coloro che decidono di acquistare uno dei tantissimi prodotti messi a disposizione dall’azienda, con la certezza di avere tra le mani qualità di livello superiore, e longevità nel tempo.

Con l’avvicinarsi del Natale sono comparsi nuovamente su Amazon tantissimi set regalo che permettono di godere di una buona varietà di profumazioni, a prezzi complessivamente accessibili per il pubblico. Il set di cui parliamo oggi è composto da 18 tea light profumate, queste sono le candeline più piccole commercializzate dal brand, da posizionare ad esempio all’interno di un porta candela, anch’esso incluso in confezione. Il tutto è corredato da una fantastica confezione natalizia, perfetta da regalare ad amici e appassionati.

Yankee Candle mania su Amazon: ecco lo sconto del 30%

Volete acquistare un bellissimo set di Yankee Candle? è il momento giusto per farlo, infatti la versione che vi abbiamo direttamente indicato nel nostro articolo può essere colta al volo su Amazon al prezzo finale di soli 19,99 euro, godendo così di un risparmio del 30%, rispetto al valore originario previsto di 28,64 euro.

A differenza di quello che si potrebbe pensare, non si tratta di un vero e proprio calendario dell’avvento, bensì viene definito come un set regalo che gli utenti possono sfoggiare con amici e parenti, o regalare comunque a chiunque voglia godere della coccola garantita dalle candele in questione.

La durata delle tea light è ad ogni modo limitata a circa 6 ore, ciò permette di fruire di più profumazioni nel breve tempo, per decidere eventualmente in un secondo momento di provvedere all’acquisto di varianti più grandi e complete.