Il robot aspirapolvere è l’accessorio ideale per le nostre case, un piccolo elettrodomestico che può davvero aiutare nella pulizia dei vari ambienti, permettendo al consumatore finale di ridurre di molto il tempo da dedicare a tale operazione. Sul mercato si trovano tantissime varianti con prezzi fondamentalmente differenti tra loro, ma coloro che volessero spendere poco, e godere comunque di una buona qualità, possono trovare soddisfazione nel modello attualmente in offerta su Amazon.

Il brand OKP da sempre produce dispositivi di ottima qualità, pensati per soddisfare le esigenze della maggior parte dei consumatori, mantenendo il rapporto qualità/prezzo più favorevole possibile. Ecco quindi che è possibile spendere solo 100 euro per l’acquisto di un robot aspirapolvere con potenza da 2200 Pa, compatibile con Amazon Alexa e controllabile via app dallo smartphone (grazie alla connettività WiFi), capace di garantire una autonomia di funzionamento di circa 120 minuti, con 4 modalità di pulizia adatte ad ogni pavimento.

Il robot aspirapolvere di OKP ha un prezzo tutt’altro che elevato, infatti considerando le ottime prestazioni generali, il dispositivo viene a costare al pubblico solamente 109,99 euro, approfittando quindi di una riduzione del 29% sul listino originario che era di 153,99 euro.

Le dimensioni del prodotto restano all’incirca allineate con gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo 28 x 28 x 7,6 centimetri di spessore, le 4 modalità di pulizia permettono di completare ogni singola operazione nel modo più efficiente possibile, mentre il controllo intelligente da remoto offre una maggiore versatilità del prodotto, riuscendo così a verificarne il funzionamento praticamente da ogni dove.