Iliad distrugge Vodafone e CoopVoce, la GIGA 150 regala un servizio

Lo stupore ormai non c’è più, siccome tutti sanno che Iliad è uno dei provider migliori per quanto riguarda il risparmio. Secondo quanto riportato infatti anche questa volta la Giga 150 è la miglior promo.

L’offerta garantisce ogni mese per un prezzo di 9,99 € per sempre, minuti senza limiti e messaggi senza limiti. Per quanto riguarda la connessione ad Internet, ci sono 150 giga in 5G.

Iliad batte la concorrenza a colpi di internet: ecco gli altri costi e la nuova eSIM

Ricordiamo che c’è un costo di attivazione da pagare che consiste in una somma di 9,99 € che, rispetto al prezzo mensile, andranno pagati solo la prima volta. Pertanto, per sostenere il costo della prima mensilità e quello di attivazione, la prima ricarica dovrà essere di almeno 20 €.

La scheda verrà inviata da Iliad presso il domicilio del nuovo cliente che ha sottoscritto la promo. Una volta arrivata, dovrà essere inserita all’interno del telefono e bisognerà attendere che avvenga la portabilità del numero, passandolo dal vecchio al nuovo provider. Sarà attribuito all’utente un numero provvisorio, con il quale potrà cominciare ad utilizzare la rete di Iliad.

Per snellire tutte queste pratiche, si potrà scegliere di sottoscrivere il tutto con una eSIM, scheda virtuale che da poco è stata portata da Iliad ai suoi clienti.

L’attivazione potrà avvenire in poche ore dopo aver installato virtualmente la scheda all’interno dello smartphone. Ricordiamo che per supportare tale modalità, il telefono deve essere abilitato. In genere tutti gli smartphone di nuova generazione, indipendentemente dalla fascia di prezzo, riescono a supportare una eSIM.