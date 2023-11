WindTre ha in serbo grandi novità per i nuovi clienti. Solo per loro, sono disponibili le offerte natalizie Christmas Card 250 e Christmas Card 150. Con esse si potranno avere 50 Giga oltre quelli stabiliti per tre mesi in regalo, pagando lo stesso costo. È già possibile attivarle e, se non vi saranno proroghe, la scadenza delle tariffe è stata segnata per il 17 dicembre.

L’operatore dimostra ancora una volta la sua attenzione verso la clientela e verso le sue esigenze. Consumiamo così tanti giga al giorno che non sono mai abbastanza! Migrando verso il gestore si otterranno servizi davvero stupefacenti, ottima stabilità ed un livello di copertura superlativo. WindTre, infatti, è una delle reti maggiormente presenti sul territorio italiano così da garantire i l suo funzionamento ovunque l’utente vada. Anche la connessione è grandiosa e soprattutto veloce: si potrà guardare qualsiasi contenuto senza avere interruzioni!

Promo natalizie WindTre

La Christmas Card 150 WindTre è attivabile effettuando una spesa di 19,90 euro. Questa consente di avere 150 Giga di dati per la navigazione per un totale di tre mesi. La Card 250, invece, dona un totale di 250 GB per lo stesso periodo di tempo a 24,99 euro.

Per l’utente non ci sono costi di attivazione, ma solo una spesa in più di 10,00 euro per il pagamento della nuova SIM. Nelle promozioni sono inclusi altri vantaggiosi servizi come la Segreteria e anche Ti Ho Cercato, la funzione per la reperibilità che permette di sapere sempre chi chiama sul proprio numero, anche quando non si ha linea.

Sempre per i nuovi clienti, ricordiamo che scegliendo la modalità di pagamento con Easy Pay sono usufruibili le opzioni Più Sicuri Mobile standard e pro al costo in più di soltanto 0,99 centesimi e 1,99 euro dal secondo mese dall’attivazione. In caso non si fosse più soddisfatti della tariffa che si ha sottoscritto, si può cambiare in qualsiasi momento scegliendo un’altra promo o passando ad un altro gestore.

Vi consigliamo di non perdere l’occasione di avere altri giga con WindTre nel periodo di Natale, immaginate quanti messaggi di auguri potreste inviare. Oppure potreste anche fare una maratona di film a tema mentre siete in viaggio per la vostra vacanza (o per sedervi sul divano).