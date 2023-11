Sono in arrivo ulteriori aumenti per gli utenti Timvision. A partire dal 1 dicembre 2023 partiranno nuovi rincari giustificati da TIM come conseguenza diretta delle condizioni attuali di mercato che sono in continuo mutamento. È per questo motivo che alcune offerte della gamma Timvision subiranno un aumento che andrà da un minimo di 0,99 ad un massimo di 4,99 euro al mese.

Timvision annuncia nuovi aumenti

I rincari sono stati annunciati in una nota sul suo sito web ufficiale dell’operatore. In questa nota sono state specificate le offerte coinvolte, ma non il corrispettivo aumento che graverà su queste. Inoltre, questa comunicazione non è pubblica, ma privata e ciascuno dei clienti coinvolti da queste rimodulazioni verranno informati con un messaggio nella propria fattura della linea fissa TIM a partire da ottobre 2023. Sulla fattura verrà specificato la somma dell’aumento che scatterà a partire dal prossimo 1 dicembre. Le offerte coinvolte dai rincari sono:

TIMVISION con Netflix, Mondo Netflix

con Netflix, Mondo Netflix TIMVISION Intrattenimento

Intrattenimento TIMVISION Gold

Gold TIMVISION Calcio&Sport (e le sue varianti con Netflix e Disney+)

Calcio&Sport (e le sue varianti con Netflix e Disney+) TIMVISION con Disney+, Mondo Intrattenimento, Mondo Disney+

TIM specifica che tutti gli utenti che non hanno intenzione di accettare questa variazione contrattuale hanno diritto di recidere il proprio contratto e passare ad un altro operatore. Il recesso avverrà per gli utenti in questione senza costi di disattivazione o costi di penali. Per poter recedere è necessario comunicare al gestore telefonico la propria intenzione massimo entro il 31 dicembre 2023.

Recesso da TIM

Gli utenti hanno a loro disposizioni le seguenti modalità di recesso:

una telefonata al Servizio Clienti 187;

al Servizio Clienti 187; con una richiesta nell’area clienti MyTim;

con una lettera all’indirizzo TIM-Servizio Clienti- Casella Postale 111-00054 Fiumicino (RM);

all’indirizzo TIM-Servizio Clienti- Casella Postale 111-00054 Fiumicino (RM); con una email PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it;

all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it; recandosi in un negozio TIM.

In caso di invio PEC è necessario allegare anche una fotocopia del documento di identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”. Se si dispone di un decoder in comodato d’uso gratuito questo deve essere restituito entro 30 giorni dall’invio della richiesta di recesso. Inoltre, TIM annuncia che se l’offerta attiva prevede un vincolo temporale di permanenza non saranno addebitati gli importi previsti dal contratto in caso di cessazione anticipata.