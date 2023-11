La TIM ritorna nel settore delle promozioni telefoniche per la rete mobile con una meravigliosa offerta dedicata ai nuovi clienti. Parliamo di una delle tariffe più economiche presenti al momento nel mercato al di sotto dei 7€ al mese.

L’operatore è ormai da anni un punto di riferimento per gli utenti italiani. La la longevità è legata non soltanto agli ottimi prezzi, ma soprattutto ai servizi sempre impeccabili. La connessione è affidabile in qualsiasi momento grazie alla fibra per quanto riguarda la rete fissa e alla grande copertura per la rete mobile. La TIM è infatti uno dei gestori aventi una delle percentuali più alte per quanto riguarda la sua presenza sul territorio, dando così la possibilità a tutti i suoi clienti di utilizzare il loro smartphone in qualsiasi luogo essi vadano.

La fantastica tariffa TIM Power Iron New

L’offerta di oggi è la TIM Power Iron New. Parliamo di una tariffa che comprende minuti senza alcun limite per effettuare chiamate da inviare verso qualunque numero nazionale e altrettanti messaggi. Per dare la possibilità di navigare online senza alcun pensiero mette a disposizione 100 GB di dati il traffico che possono raggiungere la velocità del 5G se il proprio dispositivo è compatibile a questa tecnologia. Il costo al mese è di soltanto 6,99 €. Seguendo la politica della trasparenza, non ci saranno spese nascoste che potrebbero influire sul prezzo complessivo.

La promozione è attivabile da coloro che scelgono di passare all’operatore e provengono da un numero PosteMobile, Fastweb, Iliad, CoopVoce e da altri operatori virtuali. La spesa per l’attivazione è nulla nel caso si scelga di effettuare il passaggio online si avrà anche il primo mese gratuito. In caso di difficoltà il gestore mette a disposizione un servizio clienti sempre disponibile per aiutarvi nel processo.

Il costo per la nuova SIM invece è di 25€. La cosa migliore di questa tariffa è che si potrà accedere appunto alla rete 5G in modo totalmente gratuito. Supponiamo che la TIM Power Iron sarà disponibile per un tempo limitato, ma non è chiaro quale sia effettivamente la data di scadenza. Per ogni dubbio o chiarimento potete consultare la pagina online dell’operatore.