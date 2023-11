Netflix, la lista BOMBA con 7 serie TV favolose

Più volte si è discusso della quantità di contenuti presenti all’interno della celebre piattaforma streaming Netflix. Gli utenti sanno benissimo di poter trovare qualsiasi genere al suo interno, anche se spesso la ricerca procura qualche difficoltà.

Mesi fa si parlava di contenuti poco interessanti, ma a partire dal periodo estivo Netflix sarebbe ritornata in carreggiata con produzioni straordinarie che si sarebbero susseguite fino ai giorni attuali. Proprio per questo motivo è tempo di aggiornare i nostri lettori in merito a quelle che sono le migliori serie TV del momento. All’interno della classifica ci sono dei titoli da non lasciar scappare assolutamente, tutti in grado di tenere con il fiato sospeso chi guarda.

Netflix, ecco l’elenco completo con 7 serie TV di altissimo livello

In cima alla classifica ecco la serie storica Tutta la luce che non vediamo, mentre al secondo posto sale la serie sul celebre cantante Robbie Williams.

C’è una nuova produzione al terzo posto ed è L’Affaire Bittencourt – Uno scandalo miliardario. Al quarto e al quinto posto si trovano rispettivamente Il Sarto e Lupin.

Il sesto posto invece è occupato da una nuova produzione che tutti ormai conoscono con il nome di Bodies. Per tutti coloro che hanno amato Dark sarà possibile appassionarsi a nuovi eventi legati ai viaggi nel tempo: ci sarà un cadavere, lo stesso che è stato trovato cinquant’anni prima e prima ancora, fino ad essere trovato anche nel futuro. Bisognerà risolvere un mistero su ben quattro linee temporali.

Al settimo posto chiude House of Cards, che con le sue sei stagioni potrà tenere tutti occupati per un bel po’ di tempo.