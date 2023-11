Esistono migliaia di giochi la la PlayStation, ed ora l’ultimo modello rilanciato da Sony, permette anche di giocare ai giochi che si utilizzavano sul modello precedente.

Nonostante esistano tantissimi giochi, quelli più acquistati al mondo sono solamente 4 o 5, tra cui anche FC24. Quest’ultimo si trova attualmente in offerta sulla piattaforma Amazon.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 in offerta su Amazon

HyperMotionV rappresenta il grande passo in avanti in termini di realismo di gioco: questa tecnologia è in grado di tradurre il ritmo e la fluidità del calcio reale nel gioco grazie ai dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello di tornei come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS.

Ottimizzati tramite i dati di Opta, gli stili di gioco offrono agli atleti una ottima dimensione che va oltre le valutazioni totali per dare vita alle abilità sul campo che rendono questi giocatori ottimi. Dai modelli di giocatore SAPIEN realistici alle pieghe delle loro divise quando superano un difensore, il motore Frostbite migliorato propone un’esperienza partita ottima con un livello di dettaglio ottimo per rendere ogni momento di EA SPORTS FC 24 vicino al calcio reale.

Dal pubblico alla telecronaca, l’esperienza partita è autentica in EA SPORTS FC 24, grazie a funzionalità che offrono un’esperienza televisiva sempre ottimale. Crea la rosa dei tuoi sogni e competi in Ultimate Team, con più giocatori e calciatrici del presente e del passato da aggiungere alla tua squadra e modi per personalizzare il tuo club dentro e fuori dal campo. Il tutto per soli 62.99 euro invece di 79.99 euro, scontato del 21% seguendo questo link.