Il succo del messaggio che sta circolando nelle bacheche di migliaia di utenti di Facebook in Italia è: “Anch’io sto disattivando! Non do il permesso a Facebook di addebitare 4,99 dollari al mese sul mio account; tutte le mie foto sono di mia proprietà e NON di Facebook“. Questo messaggio rappresenta l’ultima catena di Sant’Antonio, che si rivela essere l’ennesima bufala. Come accaduto in passato per altre false notizie, il post diventato virale incoraggia a non concedere autorizzazioni a Meta, l’azienda proprietaria del social network, “ad utilizzare foto e dati personali”. Il tema della privacy, evidentemente molto sensibile nella fascia di popolazione che usa questo social, sembra attirare molte persone nella trappola della disinformazione.

La privacy, un tesoro da proteggere a tutti i costi

Il messaggio che passa in queste ore su Facebook sembra in tutto per e per tutto reale: anche in questo caso, come nei precedenti degli anni scorsi che avevano riscosso lo stesso successo, compaiono nomi e cognomi, anche di legali non meglio identificati, per dare più credibilità a quello che è solo uno scherzo di dubbio gusto. Come se non bastasse, viene citato nel messaggio anche un fantomatico canale televisivo, Channel 4 News, che sarebbe fonte della notizia ma che, ahimè, non esiste nella realtà. Così come non esistono altri elementi all’interno del criptico messaggio scritto, per altro, con una grammatica che lascia molto a desiderare. Diversi elementi che, nel complesso, posso essere usati dai clienti del famoso social network di Zuckerberg per comprenderne la scarsa attendibilità.