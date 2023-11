Amazon Luna è disponibile in Italia: quanto costa e come attivarlo

Amazon Luna è ufficialmente disponibile sul territorio italiano, il servizio di cloud gaming dell’azienda americana, infatti, risulta essere fruibile direttamente dal sito ufficiale luna.amazon.it, permettendo ai giocatori più accaniti di diversi in streaming, senza download interminabili o dispositivi particolarmente costosi.

Le funzionalità a cui sarà possibile accedere sono esattamente le stesse viste nei paesi in cui il servizio è già attivo, accedendo a titoli del calibro di Fortnite o Battle Bus per divertirsi con amici e parenti, ma anche a veri e propri capolavori tripla A. Il gioco sarà possibile da una qualsiasi dispositivo, sia esso uno smartphone Android o iOS, un tablet Fire, PC, Chromebook, MacBook, Smart TV o Fire TV.

I clienti con un abbonamento Amazon Prime attivo hanno a disposizione l’accesso ad una selezione di giochi, che verranno cambiati periodicamente, senza costi aggiuntivi, ma anche collegare l’account Ubisoft per poter giocare in streaming ai titoli di cui si è già in possesso; tutti gli altri, al contrario, dovranno sottoscrivere un abbonamento.

Amazon Luna, il costo dell’abbonamento

Per giocare con i titoli al completo sarà necessario sottoscrivere Luna+, al costo di 9,99 euro al mese (disponibile prova gratuita di 7 giorni); con questi si potrà accedere all’intero catalogo disponibile, a cui si aggiungono i giochi Ubisoft per PC. L’alternativa è sottoscrivere Ubisoft+, al prezzo di 17,99 euro al mese, con il quale godere di tutti i titoli dell’azienda, anche i più recenti o appena usciti. In ultimo parliamo di Jackbox Games, dal costo di 4,99 euro, con una piccola selezione di party game divertentissimi da giocare con amici e paranti.

Gli utenti potranno poi acquistare il controller Luna, che si collega direttamente al server cloud con il WiFi, potendo inoltre passare da uno schermo all’altro sfruttando il Cloud Direct, senza dover effettuare nuovi pairing o configurazioni particolari. Il prodotto può essere acquistato direttamente su Amazon (a questo link), con un prezzo di soli 39 euro, contro i 69 euro previsti di listino, fino al 27 novembre.