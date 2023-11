Il produttore tech OnePlus sta ultimando gli ultimi preparativi per l’arrivo di numerosi smartphone. In particolare, uno dei prossimi sarà il nuovo OnePlus Ace 3. Il suo arrivo sembra che non sarà nel 2023, ma nel corso dei primi mesi del 2024. In attesa del suo arrivo, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato ulteriori informazioni tecniche.

OnePlus Ace 3 in arrivo nel corso del 2024, ecco alcune delle presunte specifiche

Nel corso delle ultime ore il leaker Digital Chat Station ha rivelato ulteriori dettagli tecnici riguardanti il prossimo OnePlus Ace 3. Il leaker, in particolare, ha pubblicato un nuovo post sulla propria pagina social. A detta del leaker, il nuovo smartphone potrà vantare la presenza di un frame laterale in alluminio con una rifinitura opaca, simile a quanto visto sul nuovo Apple Watch.

Questo dovrebbe garantire una qualità ed un design ancora più premium. Oltre a questo, sembra che il nuovo smartphone disporrà di un display curvo ai lati e con una risoluzione pari a 1.5K. Le prestazioni, a detta del leaker, saranno poi di alto livello. A bordo, infatti, sembra che ci sarà il potente soc Snapdragon 8 Gen 2 e immaginiamo che saranno disponibili numerosi tagli di memoria.

Ricordiamo infatti che qualche giorno fa, il portale di benchmark Geekbench ha rivelato la presenza di ben 16 GB di RAM. Fra le altre caratteristiche, sappiamo che dovrebbe esserci una batteria da 5500 mah con supporto alla ricarica rapida da 100W. Attendiamo quindi ulteriori informazioni ufficiali. Ricordiamo che il nuovo OnePlus Ace 3 potrebbe arrivare presso altri mercati sotto un altro nome.