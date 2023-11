Durante la conferenza annuale Barron tenutasi a New York è stato presentato un esemplare di Tesla Cybertruck che fa ben sperare sulla dirittura di arrivo del nuovo modello. Erano in molti a preoccuparsi dato che poco tempo fa era stato mostrato al pubblico un modello di Tesla Cybertruck decisamente e visibilmente assemblato male. Ora invece le cose sembrano cambiate.

Il veicolo è stato esposto al Lincoln Center, proprio di fronte alla sede dove si è tenuto l’evento dell’investitore miliardario Ron Baron.

Tesla Cybertruck al Barron di New York

Come anticipato c’erano molte remore e preoccupazioni riguardo questo modello Tesla. Infatti, i precedenti prototipi di Tesla Cybertruck avevano mostrato non poche problematiche. Il modello esposto alla conferenza Barron invece sembra essere in contrasto con i prototipi precedentemente presentati. La qualità costruttiva del nuovo Cybertruck sembra infatti decisamente migliorata. In particolare, i modelli precedenti, mostrati in California, presentavano delle lacune per quanto riguarda pannelli e parafanghi inadeguati e alcuni elementi nettamente disallineati tra loro. L’ultimo modello esposto a New York invece sembrerebbe migliorato e liberato da tutti questi difetti che avevano tanto preoccupato gli appassionati del settore e in particolare del noto marchio automobilistico.

Sicuramente, notare la scomparsa di questi difetti ha rappresentato un ottimo traguardo, ma non è ancora possibile decidere se sia stata davvero raggiunta la precisione tanto vantata da Elon. Musk. Infatti, amministratore delegato di Tesla, in una email a tutti i suoi dipendenti aveva parlato di una precisione inferiore a 10 micron. A tal proposito, l’imprenditore miliardario aveva raccomandato i vari team incaricati di mostrare particolare attenzione soprattutto in fase di assemblaggio. L’attenzione dell’imprenditore su questo particolare modello ha un fondamento valido. Infatti, si sta giocando molto con l’arrivo di questo nuovo SUV. La sua scommessa personale riguarda sia la sua stessa immagine e sia la credibilità della sua azienda automobilistica. E non solo.

Per il momento, dunque, è possibile affermare che si è assistito ad un miglioramento della qualità costruttiva, c’è da capire se l’auto sia in grado di mantenere gli stessi standard anche quando si parlerà di produzione di massa. Infatti, è prevista la produzione di centinaia di migliaia di Tesla Cybertruck e la qualità sarà cruciale per riuscire a soddisfare le aspettative di tutti gli appassionati che stanno aspettando con ansia l’arrivo del nuovo pick up elettrico.