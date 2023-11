PosteMobile ha annunciato l’arrivo di una modifica delle condizioni contrattuali per la sua offerta Casa Web che porterà per i suoi clienti che hanno sottoscritto questa offerta un aumento in bolletta a partire dal prossimo anno. L’operatore infatti aumenterà il canone mensile del piano che offre internet mobile illimitato.

Sul sito ufficiale dell’operatore è stato pubblicato il comunicato che annuncia l’arrivo di queste modifiche contrattuali. Secondo quanto riportato da PosteMobile, la rimodulazione colpirà solo Casa Web, l’offerta solo internet mobile con giga illimitata, e partirà dal 1 gennaio 2023.

Aumento il costo d’offerta Casa Web di PosteMobile

Il valore dell’aumento varierà a seconda del momento in cui la promozione è stata attivata, ma in ogni caso tutti gli utenti arriveranno a pagare lo stesso canone pari a 22,90 euro al mese. La cifra sarà dunque uguale per tutti indipendentemente da quello che era il costo inziale quando gli utenti l’hanno sottoscritta. Infatti, Casa Web nel corso del tempo è stata proposta sia a 19,90 euro che a 20,90 euro. L’aumento sarà dunque di 2 o 3 euro a seconda della somma di partenza. Per gli utenti coinvolti si tratta dunque di 24 o 36 euro in più ogni anno.

L’operatore ha giustificato queste rimodulazioni come un passo necessario per riuscire a garantire la solita qualità dei servizi da sempre proposta. Tutti i clienti che saranno coinvolti dalle rimodulazioni verranno informati per tempo con una comunicazione allegata alla propria fattura. Per gli utenti che non sono interessati a mantenere attiva l’offerta Casa Web dopo le rimodulazioni hanno diritto di recidere il proprio contratto senza pagare penali o costi di disattivazione. A riferirlo è proprio PosteMobile che spiega che per poter procedere basta compilare il modulo di richiesta di cessazione di contratto. Una volta compilato il modulo questo deve essere inviato con una copia del documento di identità del titolare dell’utenza attraverso uno dei seguenti mezzi:

tramite email all’indirizzo postemobilecasa@postemobile.it;

all’indirizzo postemobilecasa@postemobile.it; tramite fax al numero gratuito 800160909;

al numero gratuito 800160909; tramite raccomandata A/R all’indirizzo Casella Postale3000, 37138Verona(VR).

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Assistenza Clienti al numero gratuito 160. Ricordiamo che, se si decide di procedere con il recesso del contratto gli utenti sono tenuti a restituire i dispositivi PosteMobile completi di tutte le loro parti e gli accessori con cui sono stati forniti dall’operatore.