Le truffe online sono all’ordine del giorno e colpiscono tutti gli utenti nel maggior numero possibile ogni giorno, l’obbiettivo è ovviamente quello di ottenere dati sensibili da poter utilizzare in un’ampia varietà di reati come il furto di soldi dai conti correnti e il furto di identità ai danni delle persone da poter utilizzare a proprio vantaggio.

Generalmente il maggior metodo utilizzato è quello del phishing, una tattica molto collaudata che punta a far consegnare i propri dati sensibili alle vittime con le proprie mani, un trucco subdolo che purtroppo funziona alla grande, ciò non toglie che come ogni trucco non sempre vada a buon fine, è infatti possibile riconoscere il phishing e sventarlo, scopriamo insieme i segni inequivocabili.

I dettagli per riconoscerlo

Il phishing ovviamente punta in primis a essere invisibile, alcuni dettagli degli attacchi però sono facili da individuare e fanno la differenza, in primis le comunicazioni phishing arrivano via mail o SMS e spesso contengono errori ortografici anche abbastanza pacchiani, questo è un segnale inequivocabile poiché gli enti autorevoli mai farebbero certi errori.

Un altro segno inequivocabile è la presenza di link alla fine del messaggio che vi viene inviati, il phishing infatti sfrutta link fraudolenti per colpire le vittime, non cliccate per nessun motivo, in più a fare da controprova sta che spesso il mittente della comunicazione (Mail) ha un indirizzo a dir poco incoerente con quanto presente nella mail stessa, dunque ciò deve essere un segnale fortissimo.

Ultimo ma non ultimo, la comunicazione spesso contiene avvisi d’emergenza: chiusura account, necessità aggiornamento dati, accessi inattesi, i quali sono spesso incoerenti con la vostra situazione generale digitale, già questo può essere un primo segnale che qualcosa non torna.