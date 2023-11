Il compressore portatile è uno strumento sempre più diffuso in Italia e nel mondo, nel corso del tempo è divenuto richiestissimo dal pubblico, e sempre più presenti nei bagagliai delle varie autovetture, sopratutto per il suo prezzo estremamente contenuto. Pensate, infatti, che al giorno d’oggi ne potete avere uno spendendo solamente 21 euro su Amazon.

Il brand più conosciuto resta sicuramente Xiaomi, ma dovete sapere che sul mercato sono disponibili svariati dispositivi di altre aziende, ugualmente interessanti, come ad esempio il modello di casa ShockFlo. Questi è un classico compressore ad aria portatile da 150 PSI, con batteria integrata da 4500mAh, quindi facilmente ricaricabile tramite la presa a muro, e trasportabile praticamente dovunque si desideri.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Compressore portatile per bici e auto: ecco quanto costa

Spendere 21 euro per l’acquisto del suddetto compressore portatile è decisamente più semplice di quanto immaginiate, poiché si parte dal listino di 45,59 euro, con uno sconto automatico del 22% per scendere direttamente a 35,56 euro, a cui poi applicare una ulteriore riduzione del 40% direttamente in pagina. Il tutto viene concluso con un valore finale, appunto, di 21 euro.

Il prodotto, come vi abbiamo anticipato, è estremamente portatile, infatti raggiunge solo 1,07 kg di peso, è interamente realizzato in plastica, nella parte esterna, con un’anima metallica che gli conferisce maggiore robustezza e resistenza generale. La potenza di 150 PSI gli permette di gestire un flusso d’aria di 35 litri al minuti, gonfiando da zero ad esempio la gomma di un’auto in circa 5 minuti, o quella di una bicicletta in 20 secondi. Molto comoda è la funzione di verifica della pressione, così da avere la certezza dello stato attuale.