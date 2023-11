Il periodo natalizio è l’ideale per acquistare i prodotti di casa Yankee Candle, composti nella maggior parte dei casi da candele profumate di ottima qualità, ma spesso anche da accessori che possono tranquillamente profumare la vostra abitazione, conferendogli quel sentore e aura di tranquillità natalizia che molti di noi stanno cercando nel periodo.

Il prodotto attualmente in promozione su Amazon, tra i tanti disponibili, è il profumatore d’ambienti, con tanto di bastoncini da posizionare la suo interno, al profumo di Rose appena recise. Il boccettino, all’interno del quale viene inserita la fragranza, ha una capienza di 120ml, il che garantisce una autonomia di diversi mesi, prima di essere costretti ad effettuare il refill completo.

Yankee Candle, nuova promozione sui migliori prodotti

Il profumatore d’ambienti costa davvero molto poco su Amazon, se pensate che oggi bastano solamente 16,99 euro per il suo acquisto, rispetto ai 22,99 euro del prezzo più basso di recente, approfittando di un altro 24% di riduzione, in confronto proprio a quello che già si ero visto nel passato più vicino a noi.

Stando a quanto dichiarato dalla stessa Yankee Candle, i bastoncini dovrebbero garantire fino a 10 settimane di utilizzo continuativo, prima di doverli girare o effettuare il refill di cui vi parliamo prima (sono 12 bastoncini inclusi in confezione). E’ un prodotto da utilizzare, o comunque consigliato nelle aree in cui le fiamme libere o le candele non possono essere utilizzate.

Gli utenti lo possono acquistare ad un prezzo ridotto per un breve periodo, ricordandosi comunque che le disponibilità potrebbero terminare quanto prima, data l’elevata richiesta del periodo.