Spesso e volentieri gli utenti che utilizzano WhatsApp lo fanno troppo a cuor leggero. Anche se la piattaforma di messaggistica istantanea negli ultimi mesi e negli ultimi anni ha fatto importanti passi in avanti sul fronte delle sicurezza, i rischi che si corrono in chat continuano ad essere numerosi. Ad esempio, gli utenti devono tenersi ben alla larga da alcune catene di messaggi.

WhatsApp, il pericolo delle catene è sempre più incombente

Di loro natura, non vi è una pericolosità innata tra le famose catene di WhatsApp. Nella maggior parte dei casi, infatti, tale strumento viene utilizzato esclusivamente per scopi commerciali con messaggi spam del tutto innocui. In alcune circostanze, però, seguire una catena di messaggi potrebbe sfavorire la sicurezza degli utenti WhatsApp.

Nella fattispecie, in queste settimane, gli utenti che sono attivi su WhatsApp devono evitare per ogni ragione quelle catene legate ai buoni sconto dei principali marchi hi-tech o delle migliori firme dell’abbigliamento e della moda. Non di rado capita su WhatsApp di leggere messaggi, condivisi proprio per mezzo delle catene, che annunciano coupon dal valore di 100 euro.

In cambio di questi coupon gli utenti sono invitati a cliccare e compilare dei form in allegato ai messaggi. Proprio la compilazione di tali form in allegato si rivela un vero e proprio cavallo di Troia per i lettori. Gli hacker sfruttano infatti questi buoni sconto (ovviamente fasulli) per invitare gli utenti di WhatsApp a condividere le loro informazioni personali, informazioni che saranno poi utilizzate per dar vita a profili fasulli o anche per dar seguito a veri e propri tentativi di furti d’identità.