Amazon è pronta a rinnovare l’opportunità di acquisto di uno dei prodotti più richiesti e desiderati dal pubblico, stiamo parlando di un buonissimo compressore portatile per auto a soli 21 euro, dispositivo indispensabile per la vostra vettura, sopratutto per evitare di restare con la gomma a terra, mentre non vi trovate presso la vostra abitazione.

Realizzato da WindGallop, il suddetto mini compressore portatile non presenta una batteria interna, né funziona con la presa di corrente, ma deve essere collegato fisicamente alla porta da 12V, quindi all’accendisigari, tramite la quale riceve l’energia necessaria per il funzionamento. E’ prevalentemente in plastica di colorazione nera, ha un solo pulsante grande centrale in giallo (che crea il contrasto) per l’accensione/spegnimento, mentre sulla parte destra si trova il manometro per la verifica della pressione.

Mini Compressore portatile per auto, costa solo 21 euro

La spesa sul mini compresso per auto è davvero ridottissima, non tanto per lo sconto del 5% applicato dall’azienda, quanto proprio per già il listino bassissimo: pari a 21,64 euro, contro i 22,78 euro originari. Un risparmio notevole che permette ad ogni modo di accedere a buone prestazioni generali, senza dover investire importanti quantitativi di denaro.

Il prodotto nasce per essere portabile, ecco quindi che ha un peso di 454 grammi, nonché un cavo di collegamento alla corrente di ben 3 metri, il che facilita indubbiamente il posizionamento in fase di utilizzo. Dall’altra parte si trova un tubo flessibile da 0,48 metri, con al termine la bocchetta perfetta per gonfiare gli pneumatici, che potrà essere perfezionata con gli accessori inclusi in confezione per gonfiare sia i palloni che le ruote di monopattini, biciclette, scooter o motociclette.