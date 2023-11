In occasione della settimana del Black Friday, dal 21 al 26 novembre, Amazon aprirà un suo negozio fisico a Milano. Al suo interno i visitatori potranno scoprire le offerte di Black Friday presenti sulla piattaforma e scovare prodotti scontati e possibili idee regalo in vista dell’arrivo del Natale. L’atmosfera dello store è funky e un po’ retrò, molto simile a quella degli anni Ottante e Novanta.

Lo store, come detto, verrà aperto a Milano e nello specifico in via De Cristoforis, 1. Questo sarà aperto dal 21 al 22 novembre di pomeriggio, dalle 14:30 alle 21:00, il 23 novembre invece sarà aperto dalle 11:00 alle 18:00. Mentre 24,25 e 26 novembre l’orario di apertura è dalle 11:00 alle 21:00.

Apre il negozio Amazon a Milano

Come accennato, all’ingresso tutti i possibili clienti avranno la possibilità di scoprire offerte ed iniziative di Amazon. Non solo riguardo i prodotti in vendita, ma anche iniziative di supporto alla comunità. Con l’uso di un QR code si potranno infatti scoprire tutti i prodotti delle organizzazioni no profit che sono disponibili nella vetrina di Amazon for Charity e per Un click per la Scuola, l’iniziativa di Amazon a sostegno delle scuole.

I visitatori dello store potranno poi visitare l’area dedicata alla Fiat Nuova 500, 100% elettrica. Sarà disponibile un vero e proprio viaggio virtuale all’interno del museo automobilistico Casa 500 completamente dedicato a questo modello. Sarà inoltre possibile percorrere la storia della 500 dal suo primo modello rilasciato nel ’56 fino ad arrivare al modello appena rilasciato, completamente elettrico. In vista dell’Amazon Black Friday Fun House, tutti i clienti residenti a Milano e provincia che acquisteranno Nuova Fiat 500 la potranno ricevere direttamente al proprio domicilio, attraverso la collaborazione del flagship store Fiat in prossimità del Stellantis &You di Milano.

Dopo aver vissuto questa esperienza immersiva Fiat è possibile poi passare all’area bar dove i visitatori potranno degustare prodotti di Casa Sant’Orsola, un vero e proprio simbolo del Made in Italy. L’azienda vinicola, una delle più grandi in Italia, è a conduzione familiare ed è attiva dal 1947.

Le altre aree dello store

È poi presente un’area Gaming, il luogo perfetto dove regna la voglia di giocare e divertirsi. Questa sezione è ispirata ai giochi Arcade come ad esempio Tetris e Pac-Man. Qui sarà possibile scoprire la Top 10 Toys del 2023. I prodotti selezionati, in base alle parole chiave più cercate sulla piattaforma e-commerce, sono quelli valutati con almeno 4 stelle dai clienti. Grazie alla Top 10 Toys sarà possibile scovare alcune interessanti idee regalo per tutte le età e fasce di prezzo. Tra le varie opzioni possiamo trovare Barbie così come Lego e Playmobil, fino ad arrivare ad alcuni amatissimi franchise come quello di Star Wars.

Nello store è anche presente un’area Amazon Fresh dedicata al servizio di consegne per la spesa in giornata di Amazon disponibile nelle città di Milano, Bologna, Roma, Arsizio, Bergamo, Torino e Busto. Qui tutti i visitatori potranno gustare un sano snack. C’è poi l’aria Made in Italy dedicata alla omonima vetrina di Amazon.it.

È presente anche un’area Beauty dove sarà possibile esprimere la propria personalità con l’hair-styling offerto dal salone di bellezza Fanola. Questo sarà il luogo perfetto dove poter provare nuovi look ed acconciature.

Infine, le vetrine esterne dello Store Amazon Black Friday Fun House mostreranno ai visitatori una selezione di alcuni prodotti scontati proprio in vista del Black Friday. In particolare, una vetrina sarà dedicata ad Alexa che festeggerà proprio in questa occasione il suo quinto compleanno in Italia. Nella sezione dedicata ad Alexa gli utenti potranno scoprire i dispositivi Echo più amati come ad esempio Echo Show 10 e 15, Echo Pop e Studio.