TIM, Giga illimitati 5G a prezzi stracciati per il Black Friday e addio a due servizi storici!

TIM, il noto operatore di telecomunicazioni italiano, sta introducendo importanti novità che riguardano sia le sue promozioni che i suoi servizi. In occasione del Black Friday 2023, l’operatore si appresta a rilanciare la sua promozione Giga Illimitati 5G, una mossa strategica per attrarre e mantenere i clienti. Parallelamente, l’azienda ha annunciato la chiusura di due dei suoi servizi di ricarica, Banco TIM e TIM Automatica, segnando un cambiamento significativo nelle sue offerte.

TIM: la proposta Giga Illimitati 5G

Per il Black Friday 2023, TIM proporrà l’opzione Giga Illimitati 5G, già sperimentata con successo nel dicembre dell’anno precedente. Questa offerta, disponibile dal 20 al 30 novembre 2023, sarà riservata a una selezione di clienti TIM di rete mobile, i quali riceveranno un invito tramite SMS, MyTIM o il Servizio Clienti 119. L’opzione prevede un traffico dati illimitato, anche in 5G, al costo di 4,99 euro al mese, con una velocità di navigazione limitata a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. L’azienda definisce questa offerta come “illimitata”, sebbene ponga un limite di 600 GB al mese per un utilizzo conforme alla buona fede. Inoltre, l’attivazione dell’opzione include 5 GB di traffico dati aggiuntivi utilizzabili in Roaming UE.

Oltre a questa promozione, TIM offre una varietà di opzioni aggiuntive per la navigazione su rete 4G, tra cui Giga Illimitati Green, Red, White, Black, Silver e Gold, con varie combinazioni di velocità di navigazione e qualità di streaming video, a prezzi che vanno da 1,99 a 19,99 euro al mese.

D’altra parte, TIM ha deciso di chiudere due dei suoi servizi di ricarica, Banco TIM e TIM Automatica, a partire dal 15 dicembre 2023. Questa decisione è stata presa per favorire l’evoluzione tecnologica dei sistemi. Banco TIM permetteva di ricaricare la linea prepagata tramite conto corrente bancario o postale, mentre TIM Automatica offriva ricariche automatiche quando il credito scendeva sotto una certa soglia. Con la chiusura di questi servizi, TIM continuerà a offrire le sue consuete modalità di ricarica, tra cui il servizio TIM Ricarica Automatica, che consente ricariche automatiche di 5 euro quando il credito scende sotto i 3 euro.