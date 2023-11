MediaTek Dimensity 9300, il processore che sfida lo Snapdragon 8 Gen 3

L’unico modo per contrastare è un processore forte come l’ultimo Snapdragon 8 Gen 3, che darà vita anche ai prossimi Galaxy S24 di Samsung, era affidarsi a MediaTek. La famosa azienda che si occupa di produrre componenti hardware di gran livello è stata in grado di dimostrare la sua forza con il nuovo Dimensity 9300.

Ad oggi si tratta di uno dei processori più potenti in assoluto, con notevoli cambiamenti e miglioramenti in termini di calcolo. Tra le specifiche principali ci sono aspetti estremamente importanti, all’insegna dell’efficienza e della velocità.

MediaTek Dimensity 9300: ecco le sue specifiche tecniche

Innanzitutto il nuovo Dimensity 9300 esprime alla grande il suo concetto di potenza. È stato infatti creato sfruttando il processo produttivo a 4 nm di ultima generazione usato da TSMC. Al suo interno ci sono quattro core Arm Cortex-X4, in grado di arrivare ad una potenza massima di 3,5 Ghz. Ci sono anche quattro core Cortex-A720, questi invece in grado di toccare la potenza di 2,0 Ghz. In questo modo le prestazioni vengono massimizzate in maniera netta.

Anche la velocità di visualizzazione è migliore grazie alla GPU Immortalis-G720 integrata. Il MediaTek Dimensity 9300 garantisce infatti il supporto fino al WQHD e fino ad una frequenza di aggiornamento pari a 180 Hz. Per quanto riguarda il 4K, arriva fino ad un massimo di 120 fps.

Anche il nuovo formato ultra HDR che Android 14 sta rilasciando sui suoi dispositivi, sarà supportato ampiamente, così come il Wi-Fi 7. I primi smartphone che dovrebbero essere equipaggiati con questo nuovo processore dovrebbero essere con tutta probabilità a quelli di Vivo, più precisamente l’X100 e l’X100 Pro.