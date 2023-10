La nuova interfaccia proprietaria di Samsung, la One UI 6, sta arrivando anche sulla famiglia Galay S23. Dopo varie versioni beta che hanno permesso al produttore di risolvere tutti i principali bug e migliorare l’esperienza utente, ecco che la versione stabile è in fase di rilascio in Europa.

I primi utenti che potranno aggiornare i propri Galaxy S23 sono quelli tedeschi e crediamo che, nel corso delle prossime settimane, la notifica di aggiornamento arriverà anche in altri Paesi. Il nuovo update è caratterizzato dal firmware in versione S916BXXU3BWJM con un pacchetto di installazione del peso di circa 350MB.

Tra le novità che One UI 6 porta con sé ci sono tante feature inedite oltre a miglioramenti al sistema operativo in termini di fluidità. La personalizzazione diventa essenziale per Samsung con la possibilità di aggiunge nuovi font e widget per migliorare la schermata di blocco e la home.

Samsung ha avviato il rilascio della nuova One UI 6 in versione stabile per tutti i Galaxy S23 europei, si parte dalla Germania

Inoltre, il produttore coreano ha modificato il Pannello Rapido e il pannello delle notifiche per consentire agli utenti di avere sempre tutto sotto controllo. In questo modo, gli utenti potranno contare su un device in grado di adattarsi a tutte le proprie esigenze.

Ricordiamo che la notifica di installazione arriverà in maniera automatica a tutti gli utenti man mano che il rilascio verrà ampliato. Tuttavia, per chi non volesse aspettare, è possibile effettuare una ricerca manuale dell’aggiornamento.

Per farlo è necessario aprire il menù Impostazioni, cliccare su Aggiornamento software e poi su Opzione Scarica ed Installa. Se l’update è disponibile per il proprio device, apparirà la possibilità di scaricare ed installare l’aggiornamento.