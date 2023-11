Google sta utilizzando questo finale del 2023 per mettere in caldo diverse novità importanti. Queste riguardano svariati aspetti, a partire dalle celebri estensioni, passando per le interfaccia fino ad arrivare alla sicurezza. Le tante applicazioni di cui dispone il colosso sono state pian piano migliorate e tra queste c’è anche Chrome.

Il famoso browser web consente infatti di avere un’esperienza completa agli utenti che lo utilizzano, affermandosi come il migliore di tutti. Durante la fine dello scorso mese di ottobre arrivò un nuovo aggiornamento che consentì a tutti di nascondere il proprio indirizzo IP durante la navigazione. Questo ha contribuito a tutelare la privacy, ma adesso si pensa ad altro: Google Chrome infatti permette di monitorare la memoria consumata da ogni pagina web.

Google Chrome, ecco come sapere quanta memoria consumano le pagine aperte

Una nuova funzione che si chiama in inglese “Memory Usage” e in italiano “Memoria Utilizzata“, permetterà di capire quanto peso hanno le pagine singole di Google Chrome aperte.

Dopo un lungo periodo di tempo in cui solo gli iscritti al programma beta hanno potuto usufruire di questa funzionalità, ora è disponibile per tutti. L’obiettivo principale quindi è quello di aiutare gli utenti a ridurre il consumo di RAM da parte del browser, così da tenere sempre i dispositivi pronti a rispondere con le massime qualità.

Ovviamente questa funzione verrà attivata di default dopo l’aggiornamento del browser e comprende una piccola modifica all’interfaccia. Ricordiamo che la nuova funzionalità non chiuderà in automatico le schede aperte, per cui bisognerà che lo facciano gli utenti come sempre.