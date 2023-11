Vi siete accorti che non tutti coloro che hanno un profilo verificato su Instagram sono persone famose? Il programma Meta Verified consente ormai a chiunque di ottenere la famosa spunta blu. Se prima quindi era quasi un indicatore di status sociale, adesso ha perso questo significato e può essere acquistata da qualsiasi persona.

Gli sviluppatori hanno spiegato che tale decisione è stata dettata dal voler permettere agli utenti di creare un rapporto di fiducia con i propri follower. Più che questa intenzione, si intravede un altro modo per cercare di monetizzare attraverso il social network, non più usato come un tempo.

Vale la pena acquistare la spunta blu di Instagram?

Se vorreste anche voi far parte della cerchia della spunta blu dovrete avviare l’applicazione di Instagram ufficiale sul vostro smartphone, scaricandola da fonti come PlayStore per Android o App Store per iOS. Fatto ciò, dovrete recarvi nel vostro profilo personale tramite l’icona posizionata in basso a destra a forma di hamburger. Qui troverete la voce Meta Verified. Una volta cliccata comparirà sullo schermo una scheda che vi illustrerà esattamente come ottenere il badge di verifica. Un’altra motivazione data dai creatori di questa opzione è che in tal modo il proprio pubblico saprà che siete delle persone reali.

Dalla scheda sarà poi possibile attuare una procedura per ottenere la spunta blu. Perché prima abbiamo detto che sembra soltanto un modo per monetizzare? Essa non è gratuita, 16,99€. Chi possiede un account Facebook associato può avere uno sconto si volesse avere la verifica su due profili, 28,99€ invece che 33,98€.

Per ottenere tutti i dettagli, vi consigliamo di visitare direttamente il portale ufficiale di Meta, società proprietaria del social network. Non vi assicuriamo che ne valga la pena. Non è accertato che adesso la spunta blu sia effettivamente utile per ottenere più follower o applicare un processo di fidelizzazione. Ormai molti sanno che può essere acquistata o comunque sono più spinti dal numero di follower piuttosto che dall’account verificato. Se si ha la spunta blu ma poi si posseggono 1000 follower, non cambierà poi molto, forse spendereste soltanto 17€, anche perché non è specificato da nessuna parte che vi siano altri vantaggi.